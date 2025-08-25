ফের ইনজুরিতে নেইমার, ব্রাজিল দল ঘোষণার আগে বড় ধাক্কা আনচেলত্তির

ফের ইনজুরিতে নেইমার, ব্রাজিল দল ঘোষণার আগে বড় ধাক্কা আনচেলত্তির
প্রায় দুই বছর ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে নেইমার। চোট কাটিয়ে সান্তোসের হয়ে খেলেছেন বেশ কয়েকটি ম্যাচ। আশা করা হচ্ছিল, আগামী সেপ্টেম্বরের ফিফা উইন্ডোতে তাকে হলুদ জার্সিতে ফের দেখা যাবে।
কিন্তু ভক্ত-সমর্থকদের জন্য দুঃসংবাদ। আবারও ইনজুরিতে পড়েছেন নেইমার। ফলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে তাকে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।
ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'জিগ্লোবো'র প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, উরুর চোটে পড়েছেন নেইমার। এখনও অবশ্য ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি আনুষ্ঠানিকভাবে দল ঘোষণা করেননি। তবে চোটে পড়া নেইমারের সে দলে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
চোটে পড়ার আগে খুবই বাজে একটি সপ্তাহ গেছে নেইমারের। ভাস্কোর বিপক্ষে তার দল সান্তোস হেরেছে ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। ওই
হারের পর কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়েন নেইমার। তার সেই কান্না এখন আরও বাড়বে নিশ্চয়ই।
আবার কবে নেইমার মাঠে নামতে পারবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ফিফা উইন্ডোতে তাকে যে দেখা যাবে না, সেটি একপ্রকার নিশ্চিত।
এমএমআর/এমএস