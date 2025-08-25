এমবাপের ৪৬, কেইনের ১৬ এবং রোনালদোর ১০০
ইউরোপিয়ান ফুটবলের জমজমাট মৌসুম শুরু হয়েছে গত সপ্তাহেই। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, স্প্যানিশ লা লিগা এবং ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের পর এই সপ্তাহে শুরু হলো ইতালিয়ান সিরি আ ও জার্মান বুন্দেসলিগা।
মৌসুম শুরুর পর দ্বিতীয় সপ্তাহের লড়াইও মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। প্রত্যাশিত সব বড় দলই জিতেছে প্রায়। কেউ কেউ গোলবন্যায় ভাসিয়েছেন প্রতিপক্ষকে। আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগত মাইলফলকে পৌঁছেছেন। এতকিছুর মধ্যেও জয়ে ফিরতে পারেনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও স্প্যানিশ লা লিগায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।
ইউরোপিয়ান জমজমাট ফুটবলের পাশাপাশি ফুটবলপ্রেমীরা এখন নজর রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএস, এশিয়ার সৌদি প্রো লিগ এবং ব্রাজিলিয়ান লিগও। যেখানে খেলছেন যথাক্রমে মেসি, রোনালদো এবং নেইমারের মত তারকা।
এই সপ্তাহে যে সব ম্যাচ হলো, তারই ভিত্তিতে সৃষ্টি হলো যে সব মাইলফলক, সেগুলো তুলে ধরা হলো পাঠকদের জন্য...।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
৬: গত এপ্রিলের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সবচেয়ে কম পয়েন্ট অর্জন করতে পেরেছে। মাত্র ৬টি। এমনকি প্রিমিয়ার লিগ থেকে ইংলিশ লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে যাওয়া লেস্টার সিটিরও প্রিমিয়ার লিগে ম্যানইউর চেয়ে পয়েন্ট বেশি, ৮।
২৯: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ রুবেন আমোরিমের অধীনে রেড ডেভিলরা যত ম্যাচ খেলেছে, প্রিমিয়ার লিগে তার চেয়ে কম পয়েন্ট অর্জন করেছে। এখনও পর্যন্ত আমোরিমের অধীনে ২৯ ম্যাচ খেলেছে ম্যানইউ। পয়েন্ট পেয়েছে ২৮টি।
১৫: আর্সেনালের ম্যাক্স ডাউম্যান মাত্র ১৫ বছর ২৩৫দিন বয়সে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অভিষে হলো লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে। ১৬ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে প্রিমিয়ার লিগ খেলা ম্যাক্স হলেন তৃতীয় ফুটবলার। তার আগে ২০২২ সালে ১৫ বছর ১৮১ দিনে প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক হয় তারই সতীর্থ নাথান এনওয়ানেরির। এছাড়া লেস্টার সিটির হয়ে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ১৫ বছর ২৭১ দিনে অভিষেক হয়েছিল জেরেমি মঙ্গার।
৮৫০: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টটেনহ্যাম হটস্পার অ্যাওয়ে ম্যাচে এখন ৮৫০ গোলের মালিক। এই উচ্চতায় তারা পঞ্চম দল। বাকি চারটি হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (১০৪০ গোল), আর্সেনাল (৯৭৬ গোল), লিভারপুল (৯৭৫ গোল) এবং চেলসি (৯৩৭ গোল)।
স্প্যানিশ লা লিগা
৪৬: স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে গত মৌসুমে যোগ দেওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৪৬টি গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে। এই সময়ের মধ্যে গোল করার হিসেবে ইউরোপে এটা সর্বোচ্চ। এর আগে সর্বোচ্চ ৪৫ গোল ছিল হ্যারি কেইনের।
১: একবিংশ শতাব্দীতে এই প্রথম বার্সেলোনা ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পর ম্যাচটিতে জয় পেয়েছে ৩-২ গোলে। শনিবার রাতে লেভান্তের বিপক্ষে ৩-২ গোলে জয় পায় কাতালানরা।
১০৭: রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে গোল করার পর রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১০৭টিতে। তিনি পেছনে ফেলেছেন গ্যারেথ বেলকে (১০৬ গোল)।
ইতালিয়ান সিরি আ
১১: চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে এখনও পর্যন্ত জুভেন্টাসের কেনান ইলদিজ ইতালিয়ান সিরি আ’য় সবচেয়ে বেশি গোলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মোট ১৪ ম্যাচে ১১টি। এর মধ্যে ৬টি গোল করেন এবং ৫টিতে অ্যাসিস্ট করেন তিনি।
৬০০: এএস রোমার কোচ জিয়ান পিয়েরে গ্যাসপারিনি বোলোনার বিপক্ষে ডাগআউটে দাঁড়িয়েই কোচ হিসেবে ইতালিয়ান সিরি আয় নতুন এক রেকর্ড গড়লেন। পঞ্চম কোচ হিসেবে পৌঁছালেন ৬০০ ম্যাচের মাইলফলকে। এর আগে নিলস লেইডলম (৬৩৫), জিওভান্নি ত্রাপাত্তোনি (৬৮৯), নেরেও রোকো (৭৪৭) এবং কার্লো ম্যাজোনে (৭৯২) এই মাইলফলক স্পর্শ করেন।
৩৪: ন্যাপোলির হয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সী বিদেশী হিসেবে সিরি আ’য় অভিষেক হলো কেভিন ডি ব্রুইনার। তার বয়স এদিন ছিল ৩৪ বছর ৫৬দিন।
জার্মান বুন্দেসলিগা
১৬: মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই আরবি লাইপজিগের বিপক্ষে দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করে ফেললেন জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখের ইংলিশ স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন। এ নিয়ে ক্যারিয়ারে মোট ১৬বার হ্যাটট্রিক করার গৌরব অর্জন করেন তিনি। যার অর্ধেকই করেছেন বুন্দেসলিগায়।
৬৫: জার্মান বুন্দেসলিগায় এখনও পর্যন্ত ৬৪টি ম্যাচ খেলেছেন হ্যারি কেইন। গোল করেছেন ৬৫টি।
২০: আরবি লাইপজিগের বিপক্ষে পোস্টের নিচে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে বুন্দেসলিগায় নিজের ২০তম মৌসুম শুরু করলেন বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ার। সর্বোচ্চ ২২টি মৌসুম খেলেন ক্লস ফিচেল। তবে ক্লদিও পিজারো এবং অলিভার কানও ২০টি করে বুন্দেসলিগা মৌসুমে খেলেছেন।
রোনালদোর বিশেষ পরিসংখ্যান
১০০: শনিবার সৌদি সুপার কাপে আল আহলির বিপক্ষে আল নাসরের জার্সিতে শততম গোল করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। এ নিয়ে প্রথম ফুটবলার হিসেবে চারটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে ১০০ বার তার বেশি গোল করেছেন সিআর সেভেন। যদিও ওই ম্যাচে রোনালদোর দল টাইব্রেকারে হেরে শিরোপা বঞ্চিত হয়।
