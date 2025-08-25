জেলা প্রশাসন ফুটবল ফাইনালে মুখোমুখি শিবালয় উপজেলা-মানিকগঞ্জ সদর

জেলা প্রশাসন ফুটবল ফাইনালে মুখোমুখি শিবালয় উপজেলা-মানিকগঞ্জ সদর
মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন ফুটবলের ফাইনালে শিবালয় উপজেলার মুখোমুখি হচ্ছে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা। আগামী শুক্রবার (২৯ আগস্ট) শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হবে এ দুটি দল।
আজ সোমবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দৌলতপুর উপজেলাকে ৭-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা। কাকতালীয়ভাবে প্রথম সেমিফাইনালে সিঙ্গাইর উপজেলাকেও ৭-০ গোলে হারিয়ে প্রথমে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছিল শিবালয় উপজেলা।
প্রথমার্ধে মোটামুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুললেও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার সাজানো-গোছানো ফুটবলের সামনে আর কুলিয়ে উঠতে পারেনি দৌলতপুর উপজেলা। প্রথমার্ধে শিপনের গোলে (২৮ মিনিটে) এগিয়ে থাকা মানিকগঞ্জ সদর দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে পরের অর্ধে ছয়-ছয়টি গোল হজম করে বসে দৌলতপুর উপজেলা।
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ৭ নম্বর জার্সিধারী মাঝমাঠের খেলোয়াড় জাকির নিজেদের হাফ থেকে খেলাটা গুছিয়ে নেন। মাঝমাঠে জাকিরের বল নিয়ন্ত্রণ, সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি রাসেল, রাজিব, শিপন ও সাগর চৌধুরীর ক্ষিপ্রগতি এবং পায়ের কারুকাজের কাছে হার মানে দৌলতপুরের সব প্রতিরোধ।
কখনো রাইট উইং আবার কখনো প্রতিপক্ষের স্টপারদের মাঝখান দিয়ে থ্রু’ঠেলে দৌলতপুর উপজেলার রক্ষণভাগে বারবার ফাটল ধরান জাকির। তা সামলাতে গিয়ে হিমসিম খান দৌলতপুর উপজেলার মাঝমাঠ ও রক্ষণভাগের ফুটবলাররা।
১০ নম্বর জার্সিধারী ফরোয়ার্ড শিপন আলী (২৮, ৫৫ ও ৮৬ মিনিটে) হ্যাটট্রিক করলে মানিকগঞ্জ সদরের জয় সহজ হয়ে যায়। এছাড়া রাসেল হোসেন (৫২ ও ৬৫ মিনিটে) দুটি এবং সাগর চৌধুরী (৭০ মিনিটে) ও রাজিব হোসেন (৮০ মিনিটে) একটি করে বাকি গোল চার গোল করেন। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার রাসেল হোসেন ম্যাচ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জয় করেন।
বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন বিএসজেএ’র সভাপতি ও ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্য আরিফুর রহমান বাবু ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন।
