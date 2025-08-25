সরকারি অর্থায়নে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করতে যাচ্ছে বাফুফে

সরকারি অর্থায়নে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করতে যাচ্ছে বাফুফে
জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ১৮ কোটি টাকার বাজেট তৈরি করে সহযোগিতা চেয়েছিল সরকারের কাছে। এর মধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আলাদা আলাদাভাবে ৫ কোটি করে মোট ১০ কোটি টাকা দিচ্ছে বাফুফেকে।
এই ১০ কোটি টাকা পেয়ে বাফুফে চার বছর পর শুরু করতে যাচ্ছে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। বাজেটের বাকি ৮ কোটি টাকা বাফুফেই জোগান দেবে। সিনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের পাশাপাশি বাফুফে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপও আয়োজন করবে।
৩০ আগস্ট মুন্সিগঞ্জে স্বাগতিক জেলা ও জামালপুরের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। দেশের সবচেয়ে বড় এই ফুটবল আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ৬৪টি জেলা দল। আটটি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে জেলাগুলোকে। টুর্নামেন্টের প্রথম দুই রাউন্ড হবে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে।
শীর্ষ ১৬ দল নিয়ে শুরু হবে নকআউটপর্ব। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। ফাইনালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন্সের (এএফসি) সভাপতি শেখ সালমান বিন ইব্রাহিম আল খলিফার।
সোমবার বাফুফে ভবনে আয়োজিত টুর্নামেন্টের লোগো ও সূচি উন্মোচন এবং সংবাদ সম্মেলনে টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও বাফুফের সহ-সভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি বলেন, ‘এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জেলায় জেলায় ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা তৈরি হবে। সিনিয়রদের আসর চলা অবস্থায় অনূর্ধ্ব-১৭ পুরুষ ও নারী চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা হবে। এই তিনটি আসরের মাধ্যমে প্রতিভাবান ফুটবলার বাছাই সম্ভব হবে।’
টুর্নামেন্টের লোগো ও সূচি উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মাহবুব-উল-আলম। তিনি বলেন, ‘সরকার ও বাফুফের এই যৌথ উদ্যোগ তরুণ সমাজে একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হবে। নারী ফুটবলাররা নিয়মিত সাফল্য এনে দিচ্ছে দেশকে। আমি মনে করি এই টুর্নামেন্টের মধ্যে দিয়ে আমরা আরও অনেক বেশি প্রতিভাবান ফুটবলার তৃণমূল থেকে খুঁজে পাবো।’
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্বাহী পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম, বাফুফের নির্বাহী কমিটির সদস্য ইকবাল হোসেন, ছাইদ হাছান কানন, সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া শাহিন ও কামরুল হাসান হিলটন।
