নেইমারকে ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা ব্রাজিলের

নেইমারকে ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা ব্রাজিলের
২০২৬ বিশ্বকাপে নেইমারের খেলার সম্ভাবনা ক্রমশই ফিকে হচ্ছে। ৩৩ বছর বয়সী এই তারকাকে ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল হেড কোচ কার্লো আনচেলত্তি।
আগামী সপ্তাহে চিলি এবং বলিভিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এই দুই ম্যাচের জন্য ২৫ সদস্যের দল বেছে নিয়েছেন আনচেলত্তি। প্রসঙ্গত, ব্রাজিল এরই মধ্যে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলা নিশ্চিত করেছে।
প্রায় দুই বছর ধরে (সবশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে) ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে নেইমার। কারণ, সেই চোট। সাম্প্রতিক সময়ে সান্তোসের হয়ে খেলতে নামলেও জাতীয় দল ঘোষণার আগমুহূর্তে এসে উরুর চোটে পড়েছেন নেইমার।
এই স্কোয়াডে রয়েছে তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার দারুণ মিশেল। এবারের দলে জায়গা পেয়েছেন অভিজ্ঞ বেশ কিছু তারকা ফুটবলার। আলিসন, ক্যাসেমিরো, মারকুইনোসরা যথারীতি দলে জায়গা ধরে রেখেছেন। এছাড়া চেলসির কিশোর প্রতিভা এস্তেভাও এবং লুকাস পাকুয়েতাকেও ডেকেছেন আনচেলত্তি।
ব্রাজিল স্কোয়াড
গোলরক্ষক: আলিসন (লিভারপুল), বেন্তো (আল-নাসর), হুগো সাউজা (করিন্থিয়ান্স)
রক্ষণভাগ: আলেক্সসান্দ্রো রিবেইরো (লিল), অ্যালেক্স সান্দ্রো (ফ্ল্যামেঙ্গো), কাইও হেনরিক (মোনাকো), ডগলাস সান্টোস (জেনিত), ফ্যাব্রিজিও ব্রুনো (ক্রুজেইরো), গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস (আর্সেনাল), মারকুইনোস (পিএসজি), ভেন্দারসন (মোনাকো), ওয়েসলি (রোমা)
মধ্যমাঠ: আন্দ্রে সান্তোস (চেলসি), ব্রুনো গুইমারেস (নিউক্যাসল), ক্যাসেমিরো (ম্যানইউ), জোয়েলিনটন (নিউক্যাসল), লুকাস পাকুয়েতা (ওয়েস্ট হ্যাম)
আক্রমণভাগ: এস্তেভাও (চেলসি), গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি (আর্সেনাল), জোয়াও পেদ্রো (চেলসি), কাইও জর্জ (ক্রুজেইরো), লুইস হেনরিক (জেনিত), ম্যাথেউস কুনহা (ম্যানইউ), রাফিনহা (বার্সেলোনা), রিচার্লিসন (টটেনহ্যাম)।
