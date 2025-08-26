  2. খেলাধুলা

নেইমারকে বাদ দেওয়ার কারণ জানালেন আনচেলত্তি

প্রকাশিত: ১০:৩৪ এএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
প্রায় দুই বছর ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে নেইমার। চোট কাটিয়ে সান্তোসের হয়ে খেলেছেন বেশ কয়েকটি ম্যাচ। আশা করা হচ্ছিল, আগামী সেপ্টেম্বরের ফিফা উইন্ডোতে তাকে হলুদ জার্সিতে ফের দেখা যাবে। সেটি আর হচ্ছে না।

আগামী সপ্তাহে চিলি এবং বলিভিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এই দুই ম্যাচের জন্য ২৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি, যে দলে জায়গা হয়নি নেইমারের।

আগের দিনই জানা গিয়েছিল, উরুর চোটে পড়েছেন নেইমার। ফলে তার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সেটিই সত্য হলো।

নেইমারকে বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে আনচেলত্তি বলেন, ‘গত সপ্তাহে নেইমারের সামান্য চোট লেগেছে। এটি বাছাইপর্বের শেষ দুটি ম্যাচ এবং খুবই কঠিন হবে। তাই আমাদের সেরা অবস্থায় থাকা খেলোয়াড়দের প্রয়োজন, যাতে আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করতে পারি।’

ইতালিয়ান এই কোচ দায়িত্ব নিয়েই জানিয়েছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য নেইমারকে প্রস্তুত করবেন তিনি। ৩৩ বছর বয়সী এই ফুটবলারের ফিটনেস নিয়ে তাই বাড়তি সতর্কতা আনচেলত্তির।

তিনি বলেন, ‘আমাদের নেইমারকে মূল্যায়ন করার দরকার নেই। আমরা সবাই জানি সে কে এবং কী করতে সক্ষম। আমাদের তাকে সেরা অবস্থায় দরকার, যাতে সে জাতীয় দলকে সেভাবেই সাহায্য করতে পারে যেভাবে আমরা তাকে চিনি।’

