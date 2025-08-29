বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব
আলেকাজান্ডার আরনল্ডকে বাদ দিয়ে ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা
লিভারপুলের জার্সিতে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আরনল্ড। তবে, নতুন মৌসুমে নতুন ঠিকানায় তিনি। যোগ দিয়েছেন স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদে। যে কারণে এবারের মৌসুমের শুরু থেকে অনেক বেশি আলোচনায় এই ডিফেন্ডিং মিডফিল্ডার। তারওপর, জুদ বেলিংহ্যাম, বেন হোয়াইট, বুকায়ো সাকা, লেভি কোলউইল এবং কোল পালমারের মত ফুটবলাররা ইনজুরিতে।
সুতরাং, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আরনল্ড ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের দলে জায়গা পাবেন, এটা ছিল অবধারিত; কিন্তু ইংল্যান্ডের জার্মান কোচ টমাস টুখেল বিস্ময়করভাবে আরনল্ডকে বাদ দিয়েই বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের জন্য দল ঘোষণা করলেন। এ যাত্রায় অ্যান্ডোর এবং সার্বিয়ার বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ঘোষিত ইংল্যান্ড দলে চমক থাকলেও এখন সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের বাদ পড়া।
লিভারপুল থেকে রিয়াল মাদ্রিদে ১০ মিলিয়ন ইউরোতে যোগ দিয়েছিলেন আরনল্ড। ক্লাব বিশ্বকাপ চলাকালীনই রিয়ালে যোগ দেন তিনি এবং সেমিফাইনাল পর্যন্ত ৫টি ম্যাচে অংশ নেন তিনি। যদিও নতুন মৌসুমে নতুন ক্লাব রিয়ালের জার্সিতেও একাদশে নিয়মিত নন এই রাইট-ব্যাক। কারণ, রোববার রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ে তাকে বেঞ্চেই থাকতে হয়েছে।
আরনল্ডের পরিবর্তে ইংল্যান্ড দলে টুখেল আস্থা রেখেছেন চেলসির রিস জেমস এবং নিউক্যাসলের টিনো লিভরামেন্তোর ওপর। পাশাপাশি প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন টটেনহামের জেড স্পেন্স।
আরেক নবাগত নটিংহাম ফরেস্টের মিডফিল্ডার এলিয়ট অ্যান্ডারসন। গত বছর নিউক্যাসল থেকে ফরেস্টে যোগ দেওয়ার পর দারুণ পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন তিনি।
অন্যদিকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া মার্কাস রাশফোর্ড আবার ফিরেছেন জাতীয় দলে। ম্যানচেস্টার সিটির জন স্টোনসও চোট কাটিয়ে ইংল্যান্ড দলে ফিরেছেন।
তবে জায়গা হয়নি জ্যাক গ্রিলিশের, যিনি ম্যানসিটির কাছ থেকে ধারে এভারটনে গিয়ে দুর্দান্ত শুরু করেছিলেন। বাদ পড়েছেন অভিজ্ঞ কাইল ওয়াকার এবং সৌদি ক্লাব আল আহলিতে খেলা ইভান টোনিও।
ইনজুরির কারণে দলে নেই জুদ বেলিংহ্যাম, বেন হোয়াইট, বুকায়ো সাকা, লেভি কোলউইল এবং কোল পামার।
ইংল্যান্ড ফুটবল দল (২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব)
গোলরক্ষক: ডিন হেন্ডারসন, জর্ডান পিকফোর্ড, জেমস ট্র্যাফোর্ড।
ডিফেন্ডার: ড্যান বার্ন, মার্ক গুয়েহি, রিস জেমস, এজরি কনসা, মাইলস লুইস-স্কেলি, টিনো লিভরামেন্তো, জেড স্পেন্স, জন স্টোনস।
মিডফিল্ডার: এলিয়ট অ্যান্ডারসন, মরগান গিবস-হোয়াইট, জর্ডান হেন্ডারসন, ডেক্লান রাইস, মরগান রজার্স, অ্যাডাম হোয়াটন।
ফরোয়ার্ড: জ্যারড বোয়েন, এবেরেচি এজে, অ্যান্থনি গর্ডন, হ্যারি কেইন, ননি মাদুয়েকে, মার্কাস রাশফোর্ড ও অলি ওয়াটকিনস।
আইএইচএস/