সাফ নারী অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ

বিকেলে বাংলাদেশের ব্যর্থতা রাতে ভারত চ্যাম্পিয়ন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
বিকেলে বাংলাদেশ যখন ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচ ড্র করে মাঠ ছাড়ে তখন সাফ নারী অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা প্রায় নাগালে চলে এসেছিল ভারতের। রাতে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে শিরোপা উদযাপন- এমন সমীকরণ নিয়ে নেপালের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল ভারত।

৫-০ গোলের সহজ জয়ে ভারত প্রথমবারের মতো সাফ নারী ফুটবলের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগের শিরোপা নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের ফিরতি ম্যাচ রোববার। ওই ম্যাচটি এখন কেবলই আনুষ্ঠানিকতা। ভারত চ্যাম্পিয়ন, বাংলাদেশ রানার্সআপ। দুই দেশের ফিরতি লড়াইটা বাংলাদেশের জন্য হতে পারে শুধু প্রতিশোধের। জিতলে প্রথম পর্বে হারার প্রতিশোধ নিয়ে দেশ ফিরতে পারবে লাল-সবুজ জার্সিধারী কিশোরীরা।

অথচ সবার চোখ থাকার কথা ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের শেষ ম্যাচে। শুক্রবার বিকেলে ভুটানের বিপক্ষে ড্র না করলে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য অঘোষিত ফাইনালে পরিণত হতো। বাংলাদেশ চরম ব্যর্থতা দেখায় ভুটানকে হারাতে না পেরে। প্রথম লেগে যে দলটিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ, সেই দলের বিপক্ষে লিড নিয়েও ড্র করেছে ১-১ গোলে।

পাঁচ ম্যাচ শেষে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত। বাংলাদেশের ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ১০। চার দলের এই টুর্নামেন্ট হয়েছে ডাবল লিগ ভিত্তিতে।

