বসুন্ধরা কিংসের ওপর ফিফার নিষেধাজ্ঞা
গত মৌসুমে বসুন্ধরা কিংসের কোচ ছিলেন রোমানিয়ান ভ্যালেরি তিতা ও ট্রেনার ছিলেন ফ্রান্সের খলিল চাকরৌন। চুক্তি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পরিশোধ করেনি কিংস এমন অভিযোগ ফিফায় করেছিলেন এই দুই বিদেশি।
ফিফা তাদের অভিযোগ আমলে নিয়ে বসুন্ধরা কিংসকে ২৭ আগস্টের মধ্যে বিষয়টির সমাধান করতে বলেছিল। সময় অতিক্রম করায় ওই দিনই বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড় নিবন্ধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ফিফা। নিষেধাজ্ঞার তথ্যটি ফিফা তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করেছে।
২০২৫-২৬ মৌসুমের দল শেষ হয়েছে গত ১৪ আগস্ট। বসুন্ধরা কিংস মধ্যবার্তী দলবদলের আগে বিষয়টি ফয়সালা না করলে তখন খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারবে না। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন দলটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তিনটি ট্রান্সফার উইন্ডো। অর্থাৎ আগামী মৌসুমের মধ্যবর্তী দলবদল পর্যন্ত। কিংস এই বিষয়টির ফয়সালা করার সাথে সাথেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে।
এবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের আরেক ক্লাব ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের ওপরও ট্রান্সফার ব্যান্ড দিয়েছিল ফিফা। এ ক্লাবটির বিপক্ষে অভিযোগ করেছিলেন আগের মৌসুমে খেলা একজন বিদেশি খেলোয়াড়। ফকিরেরপুল বিষয়টির সমাধান করে নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়েছে।
