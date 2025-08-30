জাতীয় যুব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু
মুন্সিগঞ্জে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠেছে যুব উৎসব জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ আসরের।
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট আজ ৩০ আগস্ট (শনিবার) মুন্সিগঞ্জ স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়, যা সারা দেশে তরুণদের ও ফুটবলের এক প্রাণবন্ত উদযাপনের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত হলো।
উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় মুন্সিগঞ্জ ও মাদারীপুর। টুর্নামেন্টে ৬৪টি জেলা দল ৮টি জোনে অংশ নেবে।
টুর্নামেন্ট কাঠামোতে রয়েছে হোম-অ্যান্ড-অ্যাওয়ে ভিত্তিক বাছাইপর্ব, এরপর নকআউট রাউন্ড এবং শেষ পর্যন্ত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে গ্র্যান্ড ফাইনাল।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এ সময় বাফুফে ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, তরুণদের বিশেষ উপস্থাপনা এবং টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক লোগো উন্মোচন।
এই চ্যাম্পিয়নশিপ ‘যুব উৎসব ২০২৫’-এর অন্যতম প্রধান উদ্যোগ, যা অন্তর্বর্তী সরকারের তরুণদের ক্ষমতায়ন, ক্রীড়া উন্নয়ন ও জাতীয় ঐক্যের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।
দেশব্যাপী মোট ১১২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টটি জেলা পর্যায়ের ফুটবলকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং নতুন প্রতিভা আবিষ্কারে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
‘যুব উৎসব ২০২৫- একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার’, যা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর লক্ষ্য জাতীয় ঐক্য জোরদার করা, সহযোগিতার মনোভাব প্রচার করা এবং স্থানীয় নায়ক ও পরিবর্তনসাধকদের অবদানকে সামনে নিয়ে আসা।
