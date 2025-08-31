অ্যানফিল্ডে আজ রাতে লিভারপুল-আর্সেনাল মহারণ
প্রিমিয়ার লিগের মৌসুম শুরুর পর মাত্র দুই সপ্তাহ পার হয়নি এখনও। সর্বোচ্চ ৩টি করে ম্যাচ খেলেছে দলগুলো। অথচ এখনই প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুল বনাম আর্সেনাল- মহারণটি দেখে ফেলবে ফুটবলপ্রেমীরা। এতে অবশ্য মৌসুমের শুরু থেকেই তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীতার যে আবহ তৈরি হবে, তাতে পুরো মৌসুমটাই জমজমাট হয়ে উঠবে।
সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স, শক্তি এবং সামর্থ্যের বিচারে নিঃসন্দেহে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সেরা দুটি দল এখন লিভারপুল এবং আর্সেনাল। যাদের একটি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন এবং অন্যটি টানা কয়েক বছর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আসছে।
বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৯টায় লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। এখনও পর্যন্ত ২টি করে ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল এবং আর্সেনাল। দু’দলই এখন পর্যন্ত শতভাগ সাফল্য ধরে রেখেছে। আন্তর্জাতিক বিরতির আগে ম্যাচটি হয়ে উঠেছে মৌসুমের প্রথম হাইভোল্টেজ লড়াই। কারা জিতবে আজকের হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে? লিভারপুল নাকি আর্সেনাল?
লিভারপুল: নিখুঁত শুরুর মিশন
চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের অধীনে দুর্দান্ত ছন্দে আছে। টানা দুই জয়ের পর অ্যানফিল্ডের সমর্থকদের সামনে আজ লক্ষ্য তাদের তৃতীয় জয়। ইতিহাসও তাদের পক্ষে- দুই দলের ২৪৪ মুখোমুখি লড়াইয়ে লিভারপুল জিতেছে ৯৪ বার।
আর্সেনাল: অ্যানফিল্ডে অগ্নিপরীক্ষা
গত মৌসুমের রানার্সআপ মিকেল আর্তেতার আর্সেনালও শুরুটা করেছে দারুণভাবে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও লিডস ইউনাইটেডকে হারিয়ে শক্তিশালী বার্তা দিয়েছে তারা। তবে আজকের অ্যানফিল্ড পরীক্ষা হবে তাদের জন্য আসল চ্যালেঞ্জ- যেখানে বহুদিন ধরে ভুগছে গানাররা। এই ম্যাচ জয় করলে মৌসুমের শুরুতেই শিরোপা দাবিদার হয়ে উঠবে তারা।
মুখোমুখি পরিসংখ্যান
মোট ম্যাচ: ২৪৪
লিভারপুল জয়: ৯৪
আর্সেনাল জয়: ৮১
ড্র: ৬৯
গোল: লিভারপুল ৩৫৯, আর্সেনাল ৩২৩
সাম্প্রতিক ফর্ম
লিভারপুল: ২ জয়। ৭ গোল। কোনো ক্লিনশিট নেই। হজম করেছে ৬ গোল
আর্সেনাল: ২ জয়,৬ গোল, ২ ক্লিনশিট। কোনো গোল হজম করেনি।
ফোকাস থাকবে যেদিকে
লিভারপুল নির্ভর করবে তাদের হাই প্রেসিং ও দ্রুত উইং খেলার উপর। মোহাম্মদ সালাহ বরাবরই দলটির কেন্দ্রবিন্দু। ফরাসি ফুটবলার হুগো একিটিকে আগের দুই ম্যাচেই গোল করেছেন। কোডি গাকপো, ফেডেরিকো চিয়েসা, রিও এনগুমোহা, ভিরগিল ফন ডাইক, ইবরাহিম কৌনাতে- এরাই মূলত আরনে স্লটের একাদশের প্রিয়মুখ। ম্যাচেও দারুণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম।
আর্সেনাল চাইবে বল দখলে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে ধারালো আক্রমণ শানাতে। দলটির নতুন তারকা ভিক্টর গিয়েকেরেস শুরু থেকেই চমক দেখাচ্ছে। এছাড়া মার্টিন ওডেগার্ড, ননি মাদুয়েকে, বুকায়ো সাকা, জুরেন টিম্বাররা আছেন আর্সেনালকে সঠিক পথে ধরে রাখতে।
ডিফেন্স হবে ম্যাচের মূল চাবিকাঠি- যেখানে আর্সেনাল এখনো গোল খায়নি, বিপরীতে লিভারপুল ক্লিনশিট রাখতে পারেনি।
আইএইচএস/