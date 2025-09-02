ইতালি থেকে ভিয়েতনামে ফাহামিদুল, যোগ দিলেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলে

ইতালি থেকে ভিয়েতনামে ফাহামিদুল, যোগ দিলেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলে
আগামী বছর ৭ থেকে ২৫ জানুয়ারি সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের টিকিট পাওয়ার লড়াই শুরু হয়ে যাচ্ছে বুধবার। এশিয়ার ৪৪ দেশের যুব দল লড়াই করবে ১১ গ্রুপে ভাগ হয়ে। বাংলাদেশ খেলছে ‘সি’ গ্রুপে ভিয়েতনাম, ইয়েমেন ও সিঙ্গাপুরের সাথে। ভিয়েতনাম আয়োজন করছে এই গ্রুপের খেলা।
প্রথম দিনই বাংলাদেশ খেলবে স্বাগতিকদের বিপক্ষে। অনূর্ধ্ব-২৩ দলের আলোচিত ফুটবলার ইতালি প্রবাসী ফাহামিদুল ইসলাম সরাসরি ভিয়েতনাম গিয়ে যোগ দিয়েছেন দলের সাথে।
দলের সাথে এক সেশনও অনুশীলন করা হয়নি এরই মধ্যে জাতীয় দলে অভিষেক হওয়া এই লেফট উইঙ্গারের। যে কারণে কোচ সাইফুল বারী টিটু বুধবার ভিয়েতনামের বিপক্ষে তাকে খেলাবেন না।
বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ফাহামিদুল ইতালি থেকে ভিয়েতনামের দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এ ম্যাচের পর বাংলাদেশ ইয়েমেনের বিপক্ষে খেলবে ৬ সেপ্টেম্বর। ওই ম্যাচ থেকে তার খেলবেন বলেই জানা গেছে।
বাংলাদেশের শেষ গ্রুপ ম্যাচ ৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। ১১ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন এবং সেরা চারটি রানার্সআপ দল উঠবে এশিয়ান কাপে। আয়োজক সৌদি আরব খেলবে সরাসরি। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে বাংলাদেশের নিকট অতীত রেকর্ড ভালো না।
২০২৪ এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে বাংলাদেশ খেলেছিল থাইল্যান্ডে। তিন ম্যাচই হেরেছিল মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের কাছে। তার আগের আসরের বাছাইয়ে বাংলাদেশ গ্রুপে ছিল ৩ দল। দুটি ম্যাচই হেরেছিল কুয়েত ও উজবেকিস্তানের কাছে।
