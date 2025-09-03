ম্যানসিটি ছেড়ে প্রকৃত স্বদেশে ফিরলেন গুন্দোয়ান

ম্যানসিটি ছেড়ে প্রকৃত স্বদেশে ফিরলেন গুন্দোয়ান
ইলকায় গুন্দোয়ানের জন্ম জার্মানিতে, ১৯৯০ সালে। বাবা-মা দুজনই ছিলেন তুর্কি। গুন্দোয়ানের দাদা খনির শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে তুরস্ক থেকে জার্মানিতে এসেছিলেন। এরপর থেকে জার্মানিতেই থাকতেন তারকা মিডফিল্ডারের বাবা-মা।
অবশেষে দীর্ঘ যাত্রা শেষ করে নাড়ির টানা নিজের প্রকৃত স্বদেশে ফিরেছেন গুন্দোয়ান। জার্মান মিডফিল্ডার গতকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে ফ্রি ট্রান্সফারে যোগ দিয়েছেন তুরস্কের ক্লাব গালাতাসারাইয়ে।
এই দলবদলের বিষয়টি দুই ক্লাবই নিশ্চিত করেছে। ৩৪ বছর বয়সী গুন্দোয়ান দুই বছরের জন্য অর্থাৎ ২০২৬-২৭ মৌসুম পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তুর্কি চ্যাম্পিয়ন গালাতাসারাইয়ের সঙ্গে।
গুন্দোয়ান বিদায়ী বার্তায় বলেন, ‘ম্যানচেস্টার সিটি সবসময় আমার হৃদয়ে বিশেষ জায়গায় থাকবে। এখানে আমার সময়ে আমরা অনেক সাফল্য উপভোগ করেছি, অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত কেটেছে। বিশেষ করে ট্রেবল জয়ী মৌসুমে অধিনায়ক হওয়া আমার জীবনের সেরা অভিজ্ঞতাগুলোর একটি।’
তিনি আরও বলেন, ‘প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপ জেতা আমার জন্য অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ক্লাবের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি উঁচিয়ে ধরার সুযোগ পাওয়া, বিশেষ করে ইস্তাম্বুলে, চিরকাল আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। কোনো সন্দেহ নেই যে ম্যানচেস্টার সিটি ভবিষ্যতেও আরও সাফল্য পাবে। আমি দূর থেকে সেই সাফল্যের সাক্ষী হব, আর তুরস্কে আমার ক্যারিয়ার চালিয়ে যাব। যে দেশ আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।’
২০১৬ সালে পেপ গার্দিওলার ম্যানসিটিতে প্রথম সাইনিং ছিলেন গুন্দোয়ান। সিটিতে সাত বছর কাটানোর পর ২০২৩ সালে ফ্রি ট্রান্সফারে বার্সেলোনায় যোগ দেন তিনি। ২০২৪ সালের আগস্টে আবারও ম্যানসিটিতে ফেরেন।
গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ৩৩ ম্যাচ খেলেন গুন্দোয়ান। তবে মৌসুমটি ভালো যায়নি সিটির। লিভারপুলের কাছে শিরোপা খুঁইয়ে আকাশী-নীলরা মৌসুম শেষ করে তৃতীয় স্থানে থেকে।
ম্যানসিটির হয়ে গুন্দোয়ান ৫টি প্রিমিয়ার লিগ জিতেছেন এবং ২০২২-২৩ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন। এর আগে তিনি বোখুম, ন্যুরেমবার্গ ও বোরুশিয়া ডর্টমুন্ডে খেলেছেন। ডর্টমুন্ডের হয়ে ২০১২ সালে বুন্দেসলিগা শিরোপা জেতেন।
ম্যানসিটির ফুটবল ডিরেক্টর হুগো ভিয়ানা বলেন, ‘ইলকায় গুন্দোয়ান মানেই ম্যানচেস্টার সিটির সাফল্যের প্রতীক। তার রেখে যাওয়া ঐতিহ্য আমরা কখনো ভুলব না।’
গালাতাসারাই জানিয়েছে, এই চুক্তির জন্য কোনো ট্রান্সফার ফি দিতে হবে না। তুর্কি সুপার লিগের ক্লাবটির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এই খেলোয়াড়ের (গুন্দোয়ান) সঙ্গে ২০২৬-২৭ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত বৈধ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।’
জার্মান জাতীয় দলের হয়ে ৮২ ম্যাচ খেলা সাবেক অধিনায়ক গুন্দোয়ান তুরস্কে তার সাবেক সতীর্থ লিরয় সানে-এর সঙ্গে খেলবেন।
