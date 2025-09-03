শ্রাবণের দৃঢ়তায় ভিয়েতনাম-ঝড় থামলো ২ গোলে

শ্রাবণের দৃঢ়তায় ভিয়েতনাম-ঝড় থামলো ২ গোলে
গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণের জন্য ম্যাচটি সবচেয়ে কঠিন ছিল। এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভিয়েতনামের ঝড়ের মুখে পড়েছিল বাংলাদেশ। সেই ঝড়টা বেশি গেছে গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে।
ভিয়েতনামের ফরোয়ার্ডদের মুহুর্মুহু আক্রমণ ছিল বাংলাদেশের গোলমুখে। শ্রাবণ ঠেকিয়েছেন একের পর এক শট ও হেড। তারপরও পুরোপুরি থামানো যায়নি ভিয়েতনামিদের। ২-০ গোলের হার দিয়ে শুরু হলো বাংলাদেশের এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের মিশন।
ফিফা র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে ৭১ ধাপ এগিয়ে ভিয়েতনাম। দুই দেশের যুব দলের লড়াইয়ে সেই পার্থক্য ছিল পরিস্কার। শুরু থেকেই মনে হয়েছিল, যে কোনো সময় লিড নেবে স্বাগতিকরা। ১৫ মিনিটে সেই অপেক্ষা শেষ হয় ভিয়েতনামের। ব্যবধান দিগুণ করে ৮৩ মিনিটে।
প্রথমার্ধের চেয়ে দ্বিতীয়ার্ধে বেশি আগ্রাসী ছিল স্বাগতিকরা। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে সাইফুল বারী টিটুর শিষ্যরা চেষ্টা করেছিলেন খেলাটা ধরতে। পারেননি। বরং সময় যত গড়িয়েছে খেলার নিয়ন্ত্রণ গেছে স্বাগতিকদের হাতে। এক সময়তো বল ঘোরাফিরা করেছে বাংলাদেশের বক্সের আশপাশে।
বদলি হিসেবে মাঠে নেমে লে ভিক্টর নাচিয়ে ছেড়েছেন বাংলাদেশের রক্ষণকে। তার শট-হেড যেমন ঠেকিয়েছেন গোলরক্ষক শ্রাবণ, তেমন ফিরেছে ক্রসবারে লেগেও। গোলরক্ষক নিশ্চিত কয়েকটি গোল না ঠেকালে হারের ব্যবধান হতো আরো বড়।
বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ৬ সেপ্টেম্বর ইয়েমেনের বিপক্ষে এবং শেষ ম্যাচ ৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।
