ইউরোপিয়ান বিশ্বকাপ বাছাই
প্রথমবার আজ মাঠে নামছে স্পেন-জার্মানি
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা এরই মধ্যে অনেকগুলো দেশ নিশ্চিত করে ফেলেছে। এশিয়া, ওশেনিয়া এবং লাতিন আমেরিকার বেশকিছু দেশ এরই মধ্যে বিশ্বকাপে নাম লিখে ফেলেছে। অথচ, ইউরোপের বেশ কিছু দেশ এখনও বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে খেলাই শুরু করেনি। স্পেন, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডসের মত ফেবারিট দেশগুলো আজ থেকে শুরু করবে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার লড়াই।
ইউরোপ থেকে মোট ১৬টি দেশ সরাসরি আগামী বিশ্বকাপের খেলার সুযোগ পাবে। মোট ৫৪টি ইউরোপিয়ান দেশ অংশ নিচ্ছে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে। দলগুলোকে ভাগ করা হয়েছে ১২টি গ্রুপে। ১২ গ্রুপের সেরা ১২টি দল উঠবে সরাসরি বিশ্বকাপে। এরপর আরও চারটি দল উঠবে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে।
১২ গ্রুপের শেষের দিকে ৬টি গ্রুপের বাছাই পর্বের খেলা গত মার্চেই শুরু হয়েছে। ইংল্যান্ড, ইতালিসহ অনেকগুলো দেশ বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেও ফেলেছে। আজ প্রথমবার মাঠে নামছে স্পেন, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামের মত বড় বড় দলগুলো।
বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে একটায় ‘ই’ গ্রুপে বুলগেরিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন। সোফিয়ার ভাসিল লেভস্কি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে এই দুই দেশ। এখনও পর্যন্ত দুই দল প্রীতিম্যাচসহ ৫বার মুখোমুখি হয়েছে। এর মধ্যে ৪টিতে জয় পেয়েছে স্পেন। বাকি ম্যাচটি ড্র হয়েছে। স্পেন গোল করেছে ২৩টি।
‘ই’ গ্রুপে স্পেন এবং বুলগেরিয়ার সঙ্গে রয়েছে তুরস্ক এবং জর্জিয়া।
১৯৯৮ সালের পর থেকে আর কোনো বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পায়নি বুলগেরিয়া। এবার নতুন কোচ ইলিয়ান ইলিয়েভ-এর অধীনে দলটি মাঠে নামছে। তবে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয়। ২০২৪-২৫ নেশনস লিগে উন্নীত হতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। এমনকি প্রস্তুতি ম্যাচে গ্রিসের কাছে ০-৪ ব্যবধানে হেরে যাওয়া। সাইপ্রাসের সঙ্গে ড্র করেছে ২-২ গোলে।
বর্তমানে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ৮৪তম স্থানে থাকা বুলগেরিয়া স্পেনের বিপক্ষে রক্ষণাত্মক কৌশলে খেলবে হয়তো। পাঁচজন ডিফেন্ডার নিয়ে শক্তিশালী ডিফেন্সিভ লাইন সাজানোর পরিকল্পনা তাদের।
অন্যদিকে লুইস ডি লা ফুয়েন্তের স্পেন দুর্দান্ত ফর্মে আছে। নেশনস লিগের সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছিল তারা। তবে ফাইনালে পর্তুগালের কাছে টাইব্রেকারে হেরে যায়। স্পেনের লক্ষ্য সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে তাদের ১৩তম টানা বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা। যদিও গাবি (বার্সেলোনা) ও ফ্যাবিয়ান রুইজ (পিএসজি)-এর মতো তারকা ইনজুরিতে বাইরে আছেন, দলটিতে এখনো পর্যাপ্ত গভীরতা রয়েছে। মাঝমাঠের স্তম্ভ রদ্রি ফিরলেও পুরো ফিট না থাকায় বেঞ্চ থেকে নামতে হতে পারে।
সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপে খেললেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে জার্মানিকে। এবার হুলিয়ান নাগেলসম্যানের অধীনে জার্মানির বড় চ্যালেঞ্জ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করা। এরপর বিশ্বকাপে যতদূর যাওয়া সম্ভব সেটা করা। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জার্মানি আজ মাঠে নামবে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে। এই গ্রুপে জার্মানি ও স্লোভাকিয়ার সঙ্গী বাকি দুই দল ছিল লুক্সেমবার্গ ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড।
নেদারল্যান্ডস খেলতে নামবে রবার্ট লেওয়ানডস্কির পোল্যান্ড। এর আগে দুটি ম্যাচ খেলে ফেলেছে ডাচরা। দুই ম্যাচেই জয় পেয়েছে তারা। তবে নেদারল্যান্ডস রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ফিনল্যান্ড এই গ্রুপে রয়েছে। ৪ ম্যাচ খেলে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিনল্যান্ড। আজ পোল্যান্ডকে হারাতে পারলে নেদারল্যান্ডসই উঠে যাবে গ্রুপের শীর্ষে।
বেলজিয়াম খেলবে লিচনস্টেইনের বিপক্ষে। ‘জে’ গ্রুপে এরই মধ্যে ২টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে রোমেলু লুকাকু, কেভিড ডি ব্রুইনরা। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তিন নম্বরে রয়েছে তারা। এই গ্রুপে নর্থ মেসিডোনিয়া রয়েছে শীর্ষে এবং ওয়েলস রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আজকের (৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) ম্যাচ: ইউরোপিয়ান অঞ্চল
|
কাজাখস্তান
|
ওয়েলস
|
৮:০০ পিএম
|
জর্জিয়া
|
তুরস্ক
|
১০:০০ পিএম
|
লিথুনিয়া
|
মাল্টা
|
১০:০০ পিএম
|
বুলগেরিয়া
|
স্পেন
|
১২:৪৫ এএম
|
লিচনস্টেইন
|
বেলজিয়াম
|
১২:৪৫ এএম
|
লুক্সেমবার্গ
|
উত্তর আয়ারল্যান্ড
|
১২:৪৫ এএম
|
নেদারল্যান্ডস
|
পোল্যান্ড
|
১২:৪৫ এএম
|
স্লোভাকিয়া
|
জার্মানি
|
১২:৪৫ এএম
আইএইচএস/