ভোরে মুখোমুখি ব্রাজিল-চিলি
নেইমার-ভিনিসিয়ুসদের ছাড়া আনচেলত্তির আসল পরীক্ষা
নেই দলের সেরা তারকা নেইমার। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রও থাকছেন না। রদ্রিগো, এন্টোনি, মিলিতাওয়ের মতো বড় নাম ছাড়াই একাদশ সাজাতে হবে কোচ কার্লো আনচেলত্তির। কিন্তু বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে চিলির বিপক্ষে নামার আগে খুব বেশি দুশ্চিন্তায় নেই পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।
ব্রাজিল ও চিলির মুখোমুখি লড়াইয়ে অতীতের পরিসংখ্যান যে একেবারেই একপেশে। শেষ ১৮ দেখায় ব্রাজিল জিতেছে ১৬ বার, টানা শেষ পাঁচ ম্যাচেও সেলেসাওদের জয়। ব্রাজিলের মাটিতে চিলির কখনোই জয় না পাওয়া রেকর্ডও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ফলে মারকানায় আগামীকাল (শুক্রবার) ভোরে চিলির বিপক্ষে ম্যাচে ব্রাজিলই পরিষ্কার ফেবারিট।
কাতার বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর অল্প সময়ে তিনজন অন্তর্বর্তী কোচ (রামন মেনেজেস, ফের্নান্দো দিনিজ ও দরিভাল জুনিয়র) দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তবে অবশেষে ইতালিয়ান কিংবদন্তি কার্লো আনচেলত্তি জুন মাসে দায়িত্ব নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সেলেসাও অধ্যায় শুরু করেছেন।
আনচেলত্তির অধীনে প্রথম ম্যাচে ইকুয়েডরের মাঠে গোলশূন্য ড্র। এরপর সাও পাওলোতে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের একমাত্র গোলে জয়। শুরুটা একদম স্বপ্নের মতো হয়নি আনচেলত্তির।
তবে এই ফলাফলগুলোতে ব্রাজিল বর্তমানে কনমেবল তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে। আর্জেন্টিনা ১০ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে থাকলেও, ব্রাজিল ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করেছে ২৩তম বিশ্বকাপে তাদের অংশগ্রহণ; যেখানে একমাত্র দল হিসেবে সব আসরে খেলার অনন্য রেকর্ড ধরে রেখেছে তারা।
এদিকে কোপা আমেরিকায় টানা শিরোপা (২০১৫ ও ২০১৬) জয়ের পর চিলির সোনালি যুগ শেষ হয়ে গেছে। এরপর থেকে ধারাবাহিক ব্যর্থতায় তারা টানা তৃতীয় বিশ্বকাপেও জায়গা পাচ্ছে না। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ১৬ ম্যাচে মাত্র ২ জয়, ১০টিতেই হেরেছে চিলি। গোল করেছে মোটে ৯টি।
হতশ্রী এই পারফরম্যান্সের কারণে রিকার্দো গ্যারেকাকে বরখাস্ত করে অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে নিকোলাস কর্দোভাকে দায়িত্ব দিয়েছে চিলি। এখন পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ মাত্র ১০ পয়েন্ট, যা ২০০২ বাছাইয়ের সর্বনিম্ন ১২ পয়েন্টকেও ভাঙার হুমকি দিচ্ছে।
ফলে চিলির জন্য এই ম্যাচটি কেবলই আত্মসম্মান রক্ষার। রেকর্ড, ফর্ম আর শক্তিমত্তার বিচারের মারকানায় ব্রাজিলের সঙ্গে চিলির পেরে ওঠা কঠিন। তারপরও ফুটবলে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ব্রাজিলও যে তাদের সেরা তারকাদের ছাড়াই মাঠে নামছে।
ব্রাজিলের সম্ভাব্য একাদশ (৪-২-৩-১)
আলিসন, ওয়েসলি, মারকুইনহোস, গ্যাব্রিয়েল, কাইও হেনরিক; ক্যাসেমিরো, গিমারায়েস; এস্তেভাঁও, জোয়াও পেদ্রো, রাফিনহা, রিচার্লিসন।
