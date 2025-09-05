টিভিতে আজকের খেলা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
আরব আমিরাত-আফগানিস্তান
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস
সিপিএল
বারবাডোজ-অ্যান্টিগা
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ২ ও সিলেক্ট ২
ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
ইতালি-এস্তোনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ইউক্রেন-ফ্রান্স
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ফ্যারো আইল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩
ডেনমার্ক-স্কটল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
সেনেগাল-সুদান
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
আইভরিকোস্ট-বুরুন্ডি
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
মিসর-ইথিওপিয়া
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
মরক্কো-নাইজার
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
টেনিস
ইউএস ওপেন: সেমিফাইনাল
জোকোভিচ-আলকারাজ
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১
সিনার-আলিয়াসিমে
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১
