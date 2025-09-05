  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৪ এএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
আরব আমিরাত-আফগানিস্তান
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস

সিপিএল
বারবাডোজ-অ্যান্টিগা
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ২ ও সিলেক্ট ২

ফুটবল

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
ইতালি-এস্তোনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ইউক্রেন-ফ্রান্স
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ফ্যারো আইল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩

ডেনমার্ক-স্কটল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

সেনেগাল-সুদান
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

আইভরিকোস্ট-বুরুন্ডি
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

মিসর-ইথিওপিয়া
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

মরক্কো-নাইজার
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

টেনিস

ইউএস ওপেন: সেমিফাইনাল
জোকোভিচ-আলকারাজ
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

সিনার-আলিয়াসিমে
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

