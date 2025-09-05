জোড়া গোলে ঘরের মাঠে শেষ বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ রাঙালেন মেসি

জোড়া গোলে ঘরের মাঠে শেষ বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ রাঙালেন মেসি
শত শত ভক্তের সম্মুখে ঘরের মাঠে শেষ বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ খেলে ফেলেছেন লিওনেল মেসি। আবেগঘন দিনেও সেই চিরচেনা মেসিকেই দেখতে পেয়েছেন ভক্তরা। অসাধারণ পাস, ড্রিবলিং দিয়ে ভক্তদের চক্ষুকে শীতল করেছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে জোড়া গোল করে ম্যাচটি দারুণভাবে রাঙিয়েছেন মেসি, ঘরের মাঠের দর্শকদের হাসিয়েছেন শেষবারের মতো।
আজ শুক্রবার ভোরে মেসির জোড়া গোলে ভেনেজুয়েলাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তাদের হয়ে বাকি এক গোল করেছেন লাওতারো মার্টিনেজ।
আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্সের ঐতিহাসিক এস্তাদিও মনুমেন্টাল স্টেডিয়াম পুরোটাই যেন এদিন সাজানো হয়েছে মেসির জন্য। উপস্থিত ছিলেন মেসির পরিবারের সকল সদস্য।
ম্যাচের ৩৯ মিনিটে আসে প্রথম গোল। হুলিয়ান আলভারেজ বক্সে বল কেটে দেন এবং মেসি স্বভাবসুলভ শৈল্পিক ভঙ্গিতে সেটি জালে পাঠান। গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে দারুণ দক্ষতায় তুলে দেন আটবারের ব্যালন ডিঅরজয়ী তারকা।
লিড নেওয়ার পর আর্জেন্টিনা ফুটবলাররা দারুণ ছন্দ তৈরি করে। তরুণ ফ্রাংকো মাস্তান্তুয়ানো প্রথমবার সিনিয়র দলের খেলার সুযোগ পেয়ে ঠাণ্ডা মাথার খেলোয়াড়ি এবং তীক্ষ্ণ পাসিং দক্ষতা দিয়ে সবার নজর কাড়েন, যা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।
দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনা আরও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বদলি খেলোয়াড় লাওতারো ৭৬ মিনিটে নিকোলাস গঞ্জালেসের ক্রস থেকে দারুণ হেডে গোল করে দলকে ২-০ তে এগিয়ে দেন।
মাত্র চার মিনিট পর থিয়াগো আলমাদার পাস থেকে কাছ থেকে শট নিয়ে সহজেই নিজের দ্বিতীয় গোল করেন মেসি। এর মধ্য দিয়েই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। ভেনেজুয়েলা আর কোনো জবাব দিতে পারেনি। তারা ম্যাচে একটিও অন টার্গেট শট নিতে পারেনি।
মেসির জন্য এই রাত ছিল বিশেষ আবেগময়। জাতীয় সঙ্গীতের সময় সন্তানদের সঙ্গে মাঠে প্রবেশ করেন মেসি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের করতালিতে সিক্ত হন। সমর্থকেরা পুরো ৯০ মিনিট তার নাম গেয়ে গেয়ে উদযাপন করেন। আর্জেন্টিনাকে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ এনে দেওয়া এবং অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেওয়া মেসিকে সংবর্ধনা দেন।
এই ম্যাচটি ছিল এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রতীক। মেসি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার আলো ছড়ালেও মাস্তান্তুয়ানোর উত্থান দেখিয়ে দিল আর্জেন্টিনার নতুন প্রজন্ম প্রস্তুত। কোচ লিওনেল স্কালোনি অবশ্যই খুশি হবেন। কারণ এই জয়ে তিনি পেয়েছেন অভিজ্ঞতা ও তরুণ প্রতিভার দুর্দান্ত সমন্বয়।
এই জয়ে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করেছে। অন্যদিকে ভেনেজুয়েলার বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে গেল।
