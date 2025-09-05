দুর্দান্ত জয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের পথে যাত্রা শুরু স্পেনের

দুর্দান্ত জয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের পথে যাত্রা শুরু স্পেনের
২০২৬ বিশ্বকাপ ইউরোপীয় অঞ্চলের বাছাইপর্ব মিশন দারুণ জয়ে শুরু করেছে স্পেন। প্রথম ম্যাচে বুলগেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্প্যানিশরা। ভাসিল লেভস্কি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে মিকেল ওয়ারজাবাল, মার্ক কুকুরেল্লা ও মিকেল মেরিনো গোল করে দলকে পূর্ণ তিন পয়েন্ট এনে দেন।
ম্যাচের শুরু থেকে দুই দলই আক্রমণাত্মক ছিল। কুকুরেল্লা ও ক্রিস্টিয়ান দিমিত্রভের শট ব্লক হওয়ার পরও মাত্র পাঁচ মিনিটেই স্পেন লিড নেয়। লামিনে ইয়ামাল ডানদিক দিয়ে দৌড়ে বল বাড়ান মার্টিন যুবিমেন্দিকে, যিনি নিখুঁত পাস দেন ওয়ারজাবালকে। আর ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে দেন ওয়ারজাবাল।
৩০ মিনিটে স্পেন ব্যবধান দ্বিগুণ করে। ইয়ামালের ক্রস ক্লিয়ার হলেও বল গিয়ে পড়ে কুকুরেল্লার সামনে। তিনি সরাসরি নিচু শটে গোল করে বসেন।
মাত্র ৮ মিনিট পর ইয়ামালের কর্নার থেকে মেরিনো হেড করে গোল করে স্পেনকে ৩-০ তে এগিয়ে দেন। অল্প পরেই মেরিনো আরেকটি গোল করতে পারতেন, কিন্তু এমিল সেনোভের চমৎকার ডিফেন্সে বাঁচে বুলগেরিয়া।
দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ভুতসোভ আবারও ইয়ামালকে থামান এবং মেরিনোর এক শক্তিশালী শট ক্রসবারে ঠেলে দেন। এরপর ওয়ারজাবাল, মেরিনো ও রদ্রির শটও রুখে দেন বুলগেরিয়া গোলরক্ষক।
৭৯ মিনিটে কোমোর উইঙ্গার হেসুস রদ্রিগেজ স্পেনের হয়ে অভিষেক করেন। শেষ দিকে বুলগেরিয়া একবার গোল করার সুযোগ পেয়েছিল, তবে ডিন হুইজসেন মারিন পেতকভের বিপজ্জনক শট আটকান। শেষ পর্যন্ত স্বস্তিদায়ক জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে স্পেন।
এই জয়ে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল গ্রুপ ই-এর শীর্ষে অবস্থান নিয়েছে। এখন তাদের পরবর্তী ম্যাচ তুরস্কের বিপক্ষে, আর বুলগেরিয়ার প্রতিপক্ষ হবে জর্জিয়া।
এমএইচ/এমএস