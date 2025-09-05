বিশ্বকাপ মিশনে নেমে শুরুতেই বড় ধাক্কা খেলো জার্মানি

বিশ্বকাপ মিশনে নেমে শুরুতেই বড় ধাক্কা খেলো জার্মানি
২০২৬ বিশ্বকাপ ইউরোপীয় অঞ্চলের বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচেই অঘটনের শিকার হয়েছে জার্মানি। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অ্যাওয়ে ম্যাচে হেরেছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। গতকাল বৃহস্পতিবার স্লোভাকিয়ার কাছে ২-০ গোলে হেরে গেছে হুলিয়ান নাগলসম্যানের দল।
ডাভিড হানকো ও ডেভিড স্ত্রেলেক জার্মান রক্ষণভাগের ভুলকে কাজে লাগিয়ে স্লোভাকিয়াকে এগিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত জার্মানি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলেও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি এবং আক্রমণ চালিয়েও স্লোভাক রক্ষণ ভাঙতে ব্যর্থ হয়।
এর আগে জার্মানি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৫২টি অ্যাওয়ে ম্যাচে কখনো হারেনি। কিন্তু এবার তাদের প্রথম বাছাইপর্বের ম্যাচেই সেই রেকর্ড ভেঙে গেল। এটি ছিল জার্মানির ১০৪টি বাছাই ম্যাচে মাত্র চতুর্থ পরাজয় এবং ১১৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে টানা তিন ম্যাচ হারের ঘটনা।
এখন বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার শেষ সুযোগ আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ এড়াতে হলে জার্মানিকে তাদের বাকি পাঁচ ম্যাচের সবগুলোই জিততে হবে।
ম্যাচের শুরুতেই স্বাগতিক স্লোভাকিয়া আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। লিও সাওয়ারের একটি শট রুখে দেন জার্মান গোলকিপার অলিভার বাউমান। অন্যদিকে জার্মানির প্রথম সুযোগ আসে ম্যাক্সিমিলিয়ান মিটেলস্টাডের শটে, যা ফিরিয়ে দেন মার্টিন দুব্রাভকা।
প্রথমার্ধের শেষের তিন মিনিট আগে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি বদলে যায়। স্ত্রেলেক দারুণ দৌড়ে বল বাড়ান হানকোকে, যিনি নিচু শটে বল পাঠান জালে। এতে ১-০ তে এগিয়ে যায় স্লোভাকিয়া।
দ্বিতীয়ার্ধে ৫৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে স্বাগতিকরা। স্ত্রেলেক এবার নিজেই দুর্দান্ত এক শটে বল জালে জড়ান, যা জার্মান গোলরক্ষক বাউমানের নাগালের বাইরে দিয়ে জালে চলে যায়।
দুই গোল খাওয়ার পরও জার্মানি তেমন কোনো হুমকি তৈরি করতে পারেনি। স্টপেজ টাইমে কিছুটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হলেও গোলরক্ষক দুব্রাভকার দৃঢ়তায় স্লোভাকিয়া ক্লিন শিট নিয়েই ম্যাচ শেষ করে।
এই হারের পর জার্মানির বিশ্বকাপের সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের পথ এখন কঠিন হয়ে পড়ল।
