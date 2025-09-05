বিশ্বকাপ বাছাই
নেদারল্যান্ডসের ড্রয়ের দিনে প্রতিপক্ষের জালে ৬ গোল বেলজিয়ামের
২০২৬ বিশ্বকাপ ইউরোপীয় অঞ্চলের বাছাইপর্বে আগেই দুটি ম্যাচ খেলেছে নেদারল্যান্ডস। প্রায় তিন মাসের বিরতি দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ফের বাছাইপর্বের খেলা শুরু করেছে ডাচরা। এই ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১ ড্র করেছে নেদারল্যান্ডস।
ড্র করলেও এখনো টেবিলের শীর্ষে রয়েছে রোনাল্ড কোয়েম্যানের দল। ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নেদারল্যান্ডসের। সমান ম্যাচে পোল্যান্ডের পয়েন্টও সমান ৭ হলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারা।
ঘরের মাঠ স্টেডিয়ন ফেইনুর্ড স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের হয়ে গোল করেন ডেনজেল ডামফ্রাইস, ২৮ মিনিটে। আর পোল্যান্ডের সমতাসূচক গোলটি আসে ম্যাটি ক্যাসের পা থেকে, ৮০ মিনিটে।
নেদারল্যান্ডসের ড্রয়ের দিনে তুলনামূলক দুর্বল দল লিচেনস্টেইনের বিপক্ষে ৬-০ গোলে বিশাল জয় পেয়েছে বেলজিয়াম। অ্যাওয়ে ম্যাচে বেলজিয়ামের হয়ে গোল করেছেন ম্যাক্সিম ডি কুইপার (২৯ মিনিটে), ইউরি তিলেমানস (৪৬ ও ৭০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে), আর্থার থিয়েটে (৬০ মিনিটে), কেভিন ডি ব্রুইনা (৬২ মিনিটে), ম্যালিক ফোফানা (৯১ মিনিটে)।
শুক্রবার ইউরোপীয় অঞ্চলের বাছাইপর্বের অন্য ম্যাচগুলোতে স্লোভাকিয়া ২-০ গোলে জার্মানিকে, তুরস্ক ৩-২ গোলে জর্জিয়াকে, স্পেন ৩-০ গোলে বুলগেরিয়াকে ও নর্দান আয়ারল্যান্ড ৩-১ গোলে লুক্সেমবার্গকে হারিয়েছে।
