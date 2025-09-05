  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপ নিশ্চিত করলো উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, কলম্বিয়া

প্রকাশিত: ১১:৪২ এএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়ে। গতকাল বৃহস্পতিবার লাতিন আমেরিকা আঞ্চলিক বাছাইপর্বের শেষের আগের রাউন্ডে সুখবরটি পেয়েছে এই তিন দল।

এদিন উরুগুয়ে ৩-০ গোলে পেরুকে ও সমান ব্যবধানে বলিভিয়াকে হারিয়েছে কলম্বিয়া। আর ইকুয়েডরের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করলেও বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা পেয়ে গেছে প্যারাগুয়ে।

এর আগে এই অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপের টিকিট হাতে পেয়েছিল আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও ইকুয়েডর।

পেরু শেষ দুই রাউন্ডে জিততে না পারায় বিশ্বকাপের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে। উরুগুয়ের কাছে হেরে তাদের আশা শেষ হয়ে যায়।

কলম্বিয়ার হয়ে জেমস রদ্রিগেজ ৩১ মিনিটে প্রথম গোল করেন। এরপর জন কর্ডোবা ও হুয়ান ফার্নান্দো কিন্টেরো দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি গোল যোগ করে বলিভিয়ার বিপক্ষে দলকে ৩-০ ব্যবধানে জয়ের এনে দেন।

আর প্যারাগুয়ে বিশ্বকাপে ফিরেছে ১৬ বছর পর। সর্বশেষ ২০১০ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে খেলেছিল তারা। ওই আসরে কোয়ার্টার ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন স্পেনের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল প্যারাগুয়ে।

এদিন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনাও ভেনেজুয়েলাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে। লিওনেল মেসি করেছেন জোড়া গোল। ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থেকে নিজেদের আধিপত্য ধরে রেখেছে আর্জেন্টিনা।

আগামী বছরের বিশ্বকাপ হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর। যেখানে অংশ নেবে মোট ৪৮ দল। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা যৌথভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে।

৪৩টি দল মহাদেশীয় বাছাইপর্বের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করবে। আরও দুটি দল সুযোগ পাবে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে, যেখানে ছয়টি দল লড়বে। এই ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের মার্চে। আয়োজক দেশ হিসেবে সরাসরি মূল পর্বে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা।

