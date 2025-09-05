থুতু নিক্ষেপের ঘটনায় ক্ষমা চাইলেন সুয়ারেজ

থুতু নিক্ষেপের ঘটনায় ক্ষমা চাইলেন সুয়ারেজ
লিগস কাপ ফাইনাল হারের পর সিয়াটল সাউন্ডার্সের এক স্টাফের দিকে থুতু নিক্ষেপের ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছেন ইন্টার মিয়ামির ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ। গেল রোববারের ওই ম্যাচ শেষে সতীর্থদের বাধার মধ্যে থেকেও থুতু ছুঁড়ে দেন উরুগুয়ে তারকা।
গতকাল বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে সুয়ারেজ লেখেন, ‘প্রথমেই আমি সিয়াটল সাউন্ডার্সকে লিগস কাপ জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই। তবে সবচেয়ে বড় কথা, ম্যাচ শেষে আমার আচরণের জন্য ক্ষমা চাইছি। এটি ছিল প্রচণ্ড উত্তেজনা ও হতাশার মুহূর্ত, যেখানে কিছু ঘটনা ঘটেছিল; যা ঘটার কথা নয়। তবুও আমার প্রতিক্রিয়া সঠিক ছিল না। আমি ভুল করেছি এবং আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘এটা সেই ভাবমূর্তি নয় যা আমি আমার পরিবারের সামনে দিতে চাই। যারা আমার ভুলের কারণে কষ্ট পায়। আমার ক্লাবও এর যোগ্য নয়। আমি যা করেছি তার জন্য খারাপ লাগছে। এবং আমি চেয়েছি সুযোগ নিয়ে ক্ষমা চাইতে, যাদের খারাপ লেগেছে। মৌসুমের এখনও অনেকটা বাকি, আমরা একসাথে কাজ করবো এবং ক্লাব ও সমর্থকদের জন্য জয় এনে দেওয়ার চেষ্টা করবো।’
ম্যাচটিতে মিয়ামি ৩-০ গোলে হেরেছিল। শেষ বাঁশির পর মাঠে দুই দলের খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের মধ্যে মারামারির পরিস্থিতি তৈরি হয়। সে সময় মিয়ামির মিডফিল্ডার সার্জিও বুসকেটস সাউন্ডার্স খেলোয়াড় ওবেদ ভার্গাসকে ঘুষি মারেন, আর সতীর্থকে রক্ষা করতে সিয়াটলের কোডি বেকার ঝাঁপিয়ে পড়েন।
সুয়ারেজের ক্ষমা প্রার্থনার পর মিয়ামি একটি বিবৃতিতে বলেছে, ‘লিগস কাপ ফাইনালের পর যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তা আমাদের খেলাধুলার মূল্যবোধের প্রতিফলন নয়। মাঠের ভেতরে ও বাইরে আমরা সর্বোচ্চ মানের স্পোর্টসম্যানশিপ ধরে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা লিগস কাপ ও এমএলএস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি যেন পরিস্থিতি সঠিকভাবে সমাধান হয়।’
ক্লাব সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘আমাদের ভক্ত ও সম্প্রদায়ের অব্যাহত সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।’
তবে এখনো জানা যায়নি লিগস কাপের শৃঙ্খলা কমিটি খেলোয়াড়দের কী ধরনের শাস্তি দেবে। টুর্নামেন্টের এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘লিগস কাপ আয়োজক কমিটি ম্যাচ-পরবর্তী ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।’
উল্লেখ্য, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আবারও মুখোমুখি হবে ইন্টার মিয়ামি ও সিয়াটল সাউন্ডার্স।
এমএইচ/এএসএম