আবারও শেষ মূহূর্তে গোল খেয়ে স্বপ্নভঙ্গ

আবারও শেষ মূহূর্তে গোল খেয়ে স্বপ্নভঙ্গ
সিনিয়র কিংবা জুনিয়র, বাংলাদেশের ফুটবলে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে স্বপ্নভঙ্গের অতীত আছে ভুরি ভুরি। আরও একবার তেমন ঘটনাই ঘটলো। এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে শেষ সময়ে এসে গোল খেয়ে ইয়েমেনের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।
গ্রুপ পর্বে টানা দুই হারে ২০২৬ এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে গেছে ফাহমিদুল-মোরসালিনদের।
নির্ধারিত নব্বই মিনিটের খেলা শেষ তখন। রেফারি ইনজুরি টাইম দেন ৪ মিনিট। সেই চার মিনিটের একদম শেষভাগে এসে গোল হজম করেছে বাংলাদেম। খেলা শেষ হওয়ার মাত্র ৩৫ সেকেন্ড আগে গোলকিপার মেহেদী হাসানকে ফাঁকি দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন ইয়েমেনের বদলি খেলোয়াড় মোহাম্মদ এসাম আল আওয়ামী।
ভিয়েতনামের ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ২৮ ধাপ এগিয়ে থাকা ইয়েমেনের সঙ্গে তাল মিলিয়েই লড়াই করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু শেষটা ভালো হলো না।
ম্যাচ থেকে অন্তত এক পয়েন্ট তুলতে পারলে এশিয়ান কাপের চূড়ান্তপর্বে খেলার আশা বেঁচে থাকতো। কিন্তু শেষ দিকে দশজনের দলে পরিণত হতেই আসে বড় ধাক্কা। ৮৭ মিনিটে মজিবর রহমান বক্সের বাইরে পা চালাতে গিয়ে ইয়েমেনের এক খেলোয়াড়কে আঘাত করলে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন।
১০ জনের দলে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে গোল হজম করে হুট করেই। বাংলাদেশের বক্সে বল দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেই গোলকিপার মেহেদী হাসানকে ফাঁকি দিয়ে বল জড়িয়ে দেন মোহাম্মদ এসাম।
এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশ এখন চার নম্বরে। প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করতে পারবে। বাংলাদেশ তাদের শেষ ম্যাচটি খেলবে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।
সেই ম্যাচটি জিতলেও ৩ পয়েন্ট নিয়ে ১২ রানার্সআপের সেরা চারে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে আজ ‘সি’ গ্রুপের অন্য খেলায় সিঙ্গাপুর-ভিয়েতনাম ড্র করলেই কাগজে-কলমের সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যাবে বাংলাদেশের।
এমএমআর/জেআইএম