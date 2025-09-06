নেপালের বিপক্ষে ড্র বাংলাদেশের
দুই দলের লড়াইটা হয়েছে সমানে সমান। লক্ষ্যে শটও ছিল সমান। শেষ পর্যন্ত সমানে সমানে টক্করে জিততে পারেনি কোনো দলই। কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে ফিফা প্রীতি ম্যাচে নেপালের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল।
দশরথ স্টেডিয়ামের মাঠ নিয়ে বেশ সমালোচনা হচ্ছিল। রোদ-বৃষ্টির খেলায় মাঠ খানিকটা ভারি ছিল। দুই দলের ফুটবলাররা এতে স্বাভাবিক ফুটবল খেলতে পারেননি।
বাংলাদেশের নিয়মিত গোলরক্ষক মিতুল মারমা আজকের ম্যাচে ছিলেন না। অভিষেক হয়েছে সুজন হোসেনের। তাকে খুব বড় পরীক্ষায় পড়তে হয়নি।
তিন মাস পর মাঠে ফিরেছে বাংলাদেশ দল। এবার দলে ছিলেন না আলোচিত দুই নাম হামজা চৌধুরী ও শামিত সোম। ফাহামিদুল ইসলাম, শেখ মোরসালিনরা খেলছেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলে ভিয়েতনাম সফরে।
অনেকটাই খর্বশক্তির দল নিয়ে মাঠে নামেন ক্যাবরেরা। ম্যাচের ৩৯তম মিনিটে একটি সুযোগ নষ্ট হয় বাংলাদেশের। রহমত মিয়ার লম্বা থ্রো ইন নেপাল গোলকিপার আটকে দিলেও বিপদ মুক্ত করতে পারেননি। বল পেয়ে যাওয়া সুমন রেজা তাড়াহুড়া করতে গিয়ে মেরে দেন ক্রস বারের ওপর দিয়ে।
গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধেও জাল কাঁপাতে পারেনি বাংলাদেশ। বরং এই অর্ধে খেলা আরও ঝিমিয়ে পড়ে। ৭৬তম মিনিটে বদলি নামা তাজ উদ্দিনের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া জোরালো গতির শট সরাসরি নেপাল গোলকিপার ধরে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্যভাবেই শেষ হয় ম্যাচ।
এ নিয়ে টানা ছয় ম্যাচ (২ হার, ৪ ড্র) নেপালের বিপক্ষে জয়হীন থাকলো বাংলাদেশ। ৯ সেপ্টেম্বর একই মাঠে আবারও মুখোমুখি হবে দুই দল।
এমএমআর