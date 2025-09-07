  2. খেলাধুলা

দুর্দান্ত রোনালদো, জোটাকে স্মরণের ম্যাচে পর্তুগালের গোল উৎসব

প্রকাশিত: ১২:৫৪ এএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আর্মেনিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন রোনালদো/ছবি: এএফপি

কে বলবে, বয়সটা ৪০ পেরিয়েছে? মাঠে এখনো যেন টগবগে তরুণ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তার আরও একবার জাদুকরী পারফরম্যান্সে হাসলো পর্তুগাল।

এ জয়ের মধ্য দিয়ে আর্মেনিয়াকে তাদের মাঠে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করে বিশ্বকাপ বাছাই মিশন শুরু করলো পর্তুগাল। ম্যাচ শুরুর আগে পর্তুগাল জাতীয় দলের প্রয়াত ফুটবল তারকা দিয়োগো জোটার স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। জোটা এবং তার ভাই আন্দ্রে সিলভা গত জুলাইয়ে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

দাপট দেখিয়ে খেলা ম্যাচে স্বাগতিকদের ৭টি শটের বিপরীতে মোট ২৪টি শট নেয় পর্তুগাল। ৭১ শতাংশ বল দখলে ছিল তাদের।

ম্যাচের ১০ম মিনিটে জোয়াও ক্যান্সেলো’র ক্রস থেকে হেডে গোল করেন জোয়াও ফেলিক্স। ২১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোনালদো। পেদ্রো নেতোর পাসে দারুণ ফিনিশিং পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকার। এটি ছিল আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তার ১৪০তম গোল। গোলের পর উদযাপনে প্রয়াত সতীর্থ জোটাকে স্মরণ করেন রোনালদো।

৩২ মিনিটে বক্স থেকে বাঁ পায়ের শটে আর্মেনিয়ার জালে বল পাঠান জোয়াও ক্যান্সেলো। ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় পর্তুগাল। ক্যান্সেলোও তার গোলের পর জোটার ট্রেডমার্ক সেলিব্রেশন দেখান।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই, মাত্র মিনিট পেরিয়ে ৪০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত শক্তিশালী শটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন রোনালদো। ৬১ মিনিটে ফের ফেলিক্সের গোল। ডান পায়ের শটে ব্যবধান ৫-০ করেন তিনি।

