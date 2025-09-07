  2. খেলাধুলা

টানা চার জয়েও পারফরম্যান্সে হতাশা ইংল্যান্ডের

প্রকাশিত: ০১:০৩ এএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টানা ম্যাচ জিতলেও আক্রমণভাগ জমাট হচ্ছে না ইংলিশদের/ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইংল্যান্ড টানা চতুর্থ জয় পেলেও পারফরম্যান্সে আবারও ঘাটতি দেখা গেল। শনিবার ভিলা পার্কে এন্ডোরার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে থমাস টুখেলের শিষ্যরা।

ম্যাচে ইংল্যান্ডের দখল ছিল একচেটিয়া, পুরো ৮৩ শতাংশ সময় বল ছিল তাদের পায়ে। কিন্তু এত আধিপত্য সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের গোলরক্ষককে খুব একটা পরীক্ষায় ফেলতে পারেননি হ্যারি কেন-ডেক্লান রাইসরা।

প্রথম গোলটি আসে ২৫ মিনিটে এন্ডোরার খেলোয়াড় ক্রিশ্চিয়ান গার্সিয়া গনসালেসের আত্মঘাতী শটে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে ৬৭ মিনিটে মাঝমাঠের ভরসা ডেক্লান রাইস দারুণ এক প্রচেষ্টায় দলের হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। এটাই ছিল ম্যাচের শেষ গোল।

চার ম্যাচে চার জয় নিয়ে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। তবে ধারালো আক্রমণভাগের অভাব নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিশেষ করে বড় ম্যাচের আগে এই দুর্বলতা চিন্তার কারণ হতে পারে।

