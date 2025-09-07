  2. খেলাধুলা

মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন রোনালদো

প্রকাশিত: ০২:১২ এএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফুটবলের মহাতারকাদের চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ হলো নতুন অধ্যায়। আবার ভক্তদের মধ্যে সেই পুরোনো বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, কে সেরা-মেসি নাকি রোনালদো?

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো আরও একবার প্রমাণ করলেন, বয়স তার কাছে কেবলই একটি সংখ্যা মাত্র। ৪০ বছর বয়সে এসে তিনি ছাড়িয়ে গেলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসিকে, বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে।

মাঠে নেমেই যেন তিনি সময়কে থামিয়ে দেন। সর্বশেষ শনিবার রাতে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে পর্তুগালের ৫-০ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করেছেন রোনালদো। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে রোনালদোর গোল সংখ্যা এখন ৩৮, মেসির ৩৬টি।

গুয়াতেমালার কিংবদন্তি কার্লোস রুইজের বিশ্বরেকর্ড (৩৯ গোল) ভাঙা থেকে মাত্র দুই গোল দূরে রোনালদো।

প্রশ্নটা এখন আর গোল করার নয়; বরং রুইজের রেকর্ড ভেঙে কত দ্রুত তিনি বিশ্বকাপ বাছাই ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন, সেটিই এখন দেখার।

