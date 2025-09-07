হামজা-শামিতদের ছাড়া ড্র করতে পেরেও খুশি ক্যাবরেরা

হামজা-শামিতদের ছাড়া ড্র করতে পেরেও খুশি ক্যাবরেরা
বাংলাদেশের নিয়মিত গোলরক্ষক মিতুল মারমা ছিলেন না। ছিলেন না আলোচিত দুই নাম হামজা চৌধুরী ও শামিত সোম। ফাহামিদুল ইসলাম, শেখ মোরসালিনরা খেলছেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলে ভিয়েতনাম সফরে। ফলে অনেকটাই খর্বশক্তির দল নিয়ে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামতে হয় বাংলাদেশকে।
তবে দুই দলের লড়াইটা হয়েছে সমানে সমান। লক্ষ্যে শটও ছিল সমান। শেষ পর্যন্ত সমানে সমানে টক্করে জিততে পারেনি কোনো দলই। কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে ফিফা প্রীতি ম্যাচে নেপালের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে বাংলাদেশ।
সেপ্টেম্বর ফিফা উইন্ডোতে নেপালের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ড্র করেও বেশ তৃপ্ত বাংলাদেশের স্প্যানিশ হেড কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা।
ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘তারা (নেপাল) আমাদের চেয়ে ভালো শুরু করলেও পরবর্তীতে আমরা খেলার নিয়ন্ত্রণ নেই। এটা খুবই খুবই সমতাপূর্ণ ও বেশ টাইট ম্যাচ হয়েছে।’
মূলত আগামী মাসে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য নেপালের বিপক্ষে দুই ম্যাচের প্রীতি সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। এ প্রসঙ্গে ক্যাবরেরা বলেন, ‘আমাদের এই দলটিও ভালো এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। হামজা, সামিত এবং অন্যদের নিয়ে আমাদের দলটি পূর্ণাঙ্গ হলে আমরা যে কারো বিপক্ষে শক্তিশালী এবং লড়তে সক্ষম থাকব। হামজা, সামিতসহ অন্যরা আসলে আমরা হংকংয়ের বিপক্ষেও ভালো অবস্থানে থাকব।’
এমএমআর