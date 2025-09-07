প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে নাম লিখলো মরক্কো
লাতিন আমেরিকার ৬টি দেশ নির্ধারিত হয়ে গেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন্সের (এএফসি) দলগুলোও নির্ধারিত হয়েছে অনেক আগে। ইউরোপে কেউ কেউ বেশ কিছু ম্যাচ খেলে ফেললেও বেশ কিছু দেশ এ সপ্তাহে শুরু করেছে তাদের বিশ্বকাপে খেলতে যাওযার মিশন।
আফ্রিকায় বিশ্বকাপ বাছাই অনেক আগে শুরু হলেও এখন তালিকা চূড়ান্ত হতে শুরু করেছে। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে সবার আগে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে মরক্কো।
২০২২ বিশ্বকাপেও বেশ চমক দেখিয়েছিল মরক্কানরা। এবারও আফ্রিকা মহাদেশে থেকে সবার আগে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করলো তারা।
শুক্রবার রাবাতে নাইজারকে ৫-০ গোলের বড় হারিয়ে নিশ্চিত করল তাদের বিশ্বকাপ টিকিট।
নতুনভাবে সংস্কার করা রাবাতের প্রিন্স মোলায় আবদেল্লাহ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এ ম্যাচে মরক্কোর পক্ষে ইসমায়েল সাইবারি দুটি গোল করেন। এছাড়া আয়ুব এল কাবি, হামজা ইগামানে এবং আজ্জেদিন উনাহি একটি করে গোল করেন।
এ জয় মরক্কোর বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা ষষ্ঠ জয়। এখন পর্যন্ত আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে শতভাগ জয়ের রেকর্ড একমাত্র তাদেরই।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপে মরক্কো ইতিহাস গড়ে প্রথম আফ্রিকান দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছিল। এবারও তারা সেই সাফল্যের পূনরাবৃত্তির স্বপ্ন দেখছে।
আইএইচএস/