রদ্রির আক্ষেপ, ব্যালন ডি’অর কোনো কাজে আসছে না
গত বছর রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে পেছনে ফেলে ব্যালন ডি’অর জয় করে নিয়েছেলেন স্পেন ও ম্যানচেস্টার সিটির তারকা মিডফিল্ডার রদ্রি। এ নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি।যদিও রদ্রি তখন দাবি করেছিলেন, যোগ্যতা দিয়েই তিনি এ সম্মান জয় করেছিলেন।
কিন্তু ব্যালন ডি’অর জয়ের পরই যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন ম্যানসিটির এই তারকা। ইনজুরি তাকে লম্বা একটা সময়ের জন্য মাঠের বাইলে ছিটকে দিয়েছিল। সম্প্রতি ইনজুরি কাটিয়ে ফিরলেও আগের সেই উদ্যম কেন যেন পাচ্ছেন না।
ব্যালন ডি’অর জয়ের পর যে নিজেকে আরও মেলে ধরবেন, সে সুযোগটা পাননি বলেই জানিয়েছেন রদ্রি। জানালেন, গত বছর পাওয়া ব্যালন ডি’অর তার কাছে বিশেষ কোনো মূল্য রাখে না, কারণ ভয়াবহ চোটে তিনি দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে ছিলেন।
২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (ACL) ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে গত মৌসুমের বেশিরভাগ সময়ই মাঠের বাইরে থাকেন। মাঠে নামতে না পারলেও, বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কারটি জিতেছিলেন তিনি। তবে রদ্রির চোখে এটি তার হতাশা কাটাতে পারেনি।
এক সংবাদ সম্মেলনে রদ্রি বলেন, ‘চোট ব্যালন ডি’অরের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পুরস্কারটা কঠিন সময়ে আমাকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল, তবে আসল লক্ষ্য হলো মাঠে ফেরা, আগের ছন্দে ফিরে যাওয়া। আমি ফুটবলটা আবার উপভোগ করতে চাই।’
এ পর্যন্ত ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে তিনি নতুন মৌসুমে দুই ম্যাচ খেলেছেন, যার একটিতে পুরো সময় মাঠে ছিলেন। ধীরে ধীরে ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন রদ্রি।
স্পেন জাতীয় দলে ফেরার পর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এসেছেন আর্সেনালের নতুন সাইনিং মার্টিন জুবিমেন্দি। তবে রদ্রি এটিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন এবং জানালেন, জুবিমেন্দিই স্পেনে ভবিষ্যতের তারকা।
রদ্রির ভাষায়, ‘জুবিমেন্দি দারুণ খেলোয়াড়। শৃঙ্খলা ও মানসিক দৃঢ়তা তাকে বিশ্বের সেরাদের একজন করে তুলতে পারে। আমি তাকে বলেছি, এটা তার সময়, আমি দলের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দিচ্ছি।’
অন্যদিকে স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে নিশ্চিত করেছেন, রদ্রি এখন পুরোপুরি ফিট এবং তুরস্কের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে প্রথম একাদশে থাকতে পারেন।
‘সে দারুণ কন্ডিশনে আছে। তুরস্কের বিপক্ষে শুরু থেকে খেলতে পারে, নাও পারে। তবে সবচেয়ে বড় খবর হলো, রদ্রি ফিরে এসেছে এবং আমাদের অনেক আনন্দ দিতে প্রস্তুত।’ – বলেন দে লা ফুয়েন্তে।
