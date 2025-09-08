মেমফিসের রেকর্ডের রাতে ডাচদের ৫ গোলের থ্রিলার জয়

মেমফিসের রেকর্ডের রাতে ডাচদের ৫ গোলের থ্রিলার জয়
নেদারল্যান্ডসের সর্বকালের সেরা গোলদাতার খেতাব নিজের করে নিলেন মেমফিস দেপাই। রোববার লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচে রেকর্ড গড়ার সঙ্গে দলের জয়সূচক গোলটিও করেন তিনি।
ম্যাচের ১১ মিনিটে নিজের ৫১তম আন্তর্জাতিক গোল করেন দেপাই। এই গোলের মাধ্যমে তিনি রবিন ফন পার্সির রেকর্ড ছাড়িয়ে ডাচদের সর্বকালের সেরা গোলদাতার আসনে বসেছেন।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে লিথুয়ানিয়াকে ৩-২ গোলে পরাজিত করেছে নেদারল্যান্ডস। দেপাই করেন জোড়া গোল।
ম্যাচের প্রথমার্ধে কুইন্টেন টিম্বারের গোলের মাধ্যমে ডাচরা ২-০ ব্যবধানে এগিয়েছিল। কিন্তু লিথুয়ানিয়ার গভিডাস গিনেটিস ও এডভিনাস গিরডভেইনিস দ্রুত গোল করে সমতা ফেরান।
অবশেষে সেই সমতা ভাঙেন দেপাই। ৬৩ মিনিটে ডেনজেল ডুমফ্রাইসের ক্রস থেকে হেডে নেদারল্যান্ডসকে জয় এনে দেন এই ফরোয়ার্ড।
দেপাই তার ক্লাব ক্যারিয়ারে খেলেছেন পিএসভি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিঁও, বার্সেলোনা ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে। গত বছর তিনি ব্রাজিলের কোরিন্থিয়ানসে যোগ দেন।
নেদারল্যান্ডসের হয়ে দেপাইয়ের অভিষেক হয় ২০১৩ সালে, আর প্রথম গোলটি তিনি করেছিলেন ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।
ম্যাচের পর রেকর্ড গড়া দেপাই বলেন, ‘এই রেকর্ডের জন্য আমি ধন্য। কিন্তু দলের জয়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কঠিন লড়াই করেছি এবং অবশেষে সাফল্য পেয়েছি।’
