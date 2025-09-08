এক যুগেও কাঠমান্ডুতে জয় দেখেনি বাংলাদেশ, আক্ষেপ কি এবার ঘুচবে?

এক যুগেও কাঠমান্ডুতে জয় দেখেনি বাংলাদেশ, আক্ষেপ কি এবার ঘুচবে?
২০১৩ সালের ৪ মার্চ কাঠমান্ডুতে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের বাছাইয়ে নেপালকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। সেই জয়টিই কাঠমান্ডুতে শেষ উদযাপন হয়ে আছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের। এর পর কেটে গেছে এক যুগ, নেপালের মাটিতে আর তাদের হারানো হয়নি।৬ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালায় দুই দলের শেষ মোকাবিলা ড্র হয়েছে গোলশূন্যভাবে।
অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ দুটি ম্যাচ বাংলাদেশের। প্রথম দুই ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ড্রয়ের পর হেরেছে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। তাই বাছাইয়ের বাকি ম্যাচগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জামাল ভূঁইয়াদের। হংকংয়ের ম্যাচ সামনে রেখেই বাফুফে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলছে। ক্যাবরেরার লক্ষ্য ছিল নেপালের বিপক্ষে ভালো ফলাফল করে হংকংয়ের ম্যাচের জন্য খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়িয়ে নেওয়া।
তবে বাংলাদেশ পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে নামতে পারেনি নেপালের বিপক্ষে। এই ম্যাচে পাওয়া যায়নি দলের দুই তারকা ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও শামিত সোমকে। ক্লাব ফুটবলে ব্যস্ত থাকার কারণে আসতে পারেননি শামিত। হামজার আসার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছে ইনজুরির কারণে। তার ক্লাবও অনুমতি দেয়নি প্রীতি ম্যাচ খেলার।
ফাহামিদুল ইসলাম আছেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সাথে। মোরসালিন, আল-আমিন, শাকিল আহাদ তপুরাও আছেন ভিয়েতনামে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সাথে। জাতীয় দলের এক নম্বর গোলরক্ষক মিতুল মারমা নেপালে গেলেও প্রথম ম্যাচ খেলতে পারেননি ইনজুরির কারণে, দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচেও তার মাঠে নামা অনিশ্চিত।
এমন একটি খর্বশক্তির দল নিয়ে নেপালের মাটিতে নেপালের বিপক্ষে ড্র করেছে প্রথম ম্যাচ। সিরিজ ড্র করতে শেষ ম্যাচেও হার এড়াতে হবে। জিতলে সিরিজ জয় নিশ্চিত হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দশরথে শুরু হবে নেপাল-বাংলাদেশ মহারণ।
মঙ্গলবারের ম্যাচটি হবে বাংলাদেশ ও নেপালের ৩০তম মোকাবিলা। আগের ২৯টিতে জয়ের পাল্লা বাংলাদেশেরই ভারি। ১৪ ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ। ড্র করেছে ৭টি ও হার ৮টিতে।
এই সিরিজের মাধ্যমে একটা লম্বা সময় পর টক্কর হচ্ছে বাংলাদেশ-নেপালের। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি দুই দেশের। এই সিরিজের আগে বাংলাদেশ ও নেপালের শেষ দেখা হয়েছিল ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে কাঠমান্ডুতে একটি প্রীতি ম্যাচে। সেই ম্যাচে নেপালে জিতেছিল ৩-১ গোলে।
২০১৩ সালের ৪ মার্চের জয়ের পর কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশ চারবার নেপালের বিপক্ষে খেলে তিনবার হেরে একবার ড্র করেছে। মঙ্গলবার ম্যাচটি জিতলে একদিকে জামাল-তপুদের মনোবল বাড়বে হংকং ম্যাচের আগে, অন্যদিকে নেপালের মাঠে তাদের লম্বা সময় হারাতে না পারার গ্লানিও মুছবে।
আরআই/এমএমআর/জিকেএস