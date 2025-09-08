বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
টানা দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষের জালে বেলজিয়ামের ৬ গোল
লিচনস্টেইনকে ৬-০ গোলে হারানোর পর টানা দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষের জালে ৬বার বল জড়ালেন বেলজিয়ামের ফুটবলাররা। এবার কেভিন ডি ব্রুইনদের শিকার হলো কাজাখস্তান। ঘরের মাঠে কাজাখদেরকেও তারা হারালো ৬-০ ব্যবধানে। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে দুই ম্যাচেই ১২ গোল করলেন ডি ব্রুইন, জেরেমি ডোকুরা।
টানা দুই ম্যাচে ৬ গোল করে জিতেও গ্রুপ ‘জে’র শীর্ষে উঠতে পারেনি রুডি গার্সিয়ার শিষ্যরা। ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তারা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। সমান পয়েন্ট নিয়ে ওয়েলস চলে গেলো তৃতীয় স্থানে। ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে নর্থ মেসিডোনিয়া রয়েছে শীর্ষে।
ব্রাসেলসের লোটো পার্ক স্টেডিয়ামে ম্যাচের প্রথম ৪০ মিনিট কাজাখস্তান শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে বেলজিয়ামের মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে। তবে বিরতির আগে মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে দুইবার জালে বল পাঠান কেভিন ডি ব্রুইনে এবং তার সাবেক ম্যানসিটি সতীর্থ জেরেমি ডোকু।
৪২তম মিনিটে ডি ব্রুইনের চমৎকার বাঁকানো শট কাজাখদের জাল ভেদ করে যায়। দুই মিনিট পর ডি ব্রুইনের পাস থেকে ডোকুর দারুণ ফিনিশে ব্যবধান হয় দ্বিগুণ।
দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতেই, ৪৮তম মিনিটে নিকোলাস রাসকিন পোস্টের খুব কাছ থেকে গোল করে ব্যবধান গড়েন ৩-০। এরপর বাঁ-পায়ের শটে ডোকু নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। হয়ে যায় ৪-০।
বদলি হিসেবে নামা আলেক্সিস সায়েলেমেকার্সের দারুণ অ্যাসিস্টে ডি ব্রুইন আরও একবার কাজাখস্তানের জালে বল জড়িয়ে দেন। ব্যবধান হয় ৫-০। শেষ দিকে থমাস মুনিয়ের দূরপাল্লার শটে ৬ গোল পূর্ণ হয় বেলজিয়ামের।
ম্যাচের পরিসংখ্যান:
- গোলমুখে বেলজিয়ামের মোট শট: ৩৫টি, কাজাখস্তান: মাত্র ৫টি।
- গোলে শট: বেলজিয়াম ১৫টি, কাজাখস্তান: ২টি।
- বল দখল: বেলজিয়াম ৭৪.৭%, কাজাখস্তান: ২৫.৩%।
- কর্নার কিক: বেলজিয়াম ১১টি, কাজাখস্তান: ১টি।
- টানা ২৩ ম্যাচে গোল করেছে বেলজিয়াম, তাদের বাছাইপর্ব ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড
- ডি ব্রুইনের সাম্প্রতিক ফর্ম: শেষ ৩ ম্যাচে ৪ গোল ও ১ অ্যাসিস্ট
- বদলি নেমে সায়েলেমেকার্সের ২ অ্যাসিস্ট
- কাজাখস্তান টানা ৩ ম্যাচে গোলশূন্য, সর্বশেষ ৩৪৫ মিনিটে কোনো গোল নেই
দুর্দান্ত এই জয়ে গ্রুপে নিজেদের দাপট আরও মজবুত করল বেলজিয়াম, অন্যদিকে কাজাখস্তানের গোল খরার ধারা অব্যাহতই রইল।
