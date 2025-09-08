নরওয়ে দলে অদ্ভুত ঘটনায় আহত হালান্ড, সেলাই নিতে হলো মুখে

নরওয়ে দলে অদ্ভুত ঘটনায় আহত হালান্ড, সেলাই নিতে হলো মুখে
ম্যানচেস্টার সিটির তারকা স্ট্রাইকার আরলিং হালান্ড নরওয়ে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে এক অদ্ভুত ঘটনায় মুখোমুখি হলেন। অদ্ভূত কারণে মুখে চোট পেয়েছেন তিনি। বাসের দরজার আঘাতে তাঁর ঠোঁটের নিচে কেটে যায় এবং সেখানে তিনটি সেলাই নিতে হয়েছে।
২৪ বছর বয়সী হালান্ড নিজের স্ন্যাপচ্যাটে একটি ছবি শেয়ার করেন, যেখানে মুখে কাটা চিহ্ন দেখা যায়। ক্যাপশনে তিনি মজার ছলে লেখেন— “বাসের দরজায় ধাক্কা লেগেছে, ৩টি সেলাই দিতে হয়েছে।’
নরওয়ের সংবাদমাধ্যম ভিজি জানিয়েছে, লাগেজ রাখার দরজা হঠাৎ আঘাত করলে এই চোট পান হালান্ড। তবে গুরুতর কিছু হয়নি। বরং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেই রসিকতা করে তিনি বলেছেন, চোটটি ‘দেখতে নাকি ভালোই লাগছে।’
নরওয়ে তাদের পরবর্তী বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচে মঙ্গলবার মল্দোভার মুখোমুখি হবে। এর আগে ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে হালান্ড একমাত্র গোলটি করেছিলেন পেনাল্টি থেকে, যা দলের টানা চার ম্যাচে শতভাগ জয় নিশ্চিত করেছে।
আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে হালান্ড আবারও ফিরবেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে, যেখানে আগামী রোববার ম্যানচেস্টার ডার্বিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে মাঠে নামবে ম্যানসিটি।
আইএইচএস/