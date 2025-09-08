নাটকীয় গোলে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিলো তিউনিসিয়া

নাটকীয় গোলে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিলো তিউনিসিয়া
নাটকীয় গোলে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে আফ্রিকান দেশ তিউনিসিয়া জাতীয় ফুটবল দল। সোমবার ইকুয়েটোরিয়াল গিনির বিপক্ষে ৯৪ মিনিটে করা দারুণ এক গোলে ১-০ গোলের জয় নিশ্চিত করে তারা উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিতব্য আসরের মূল পর্বে নাম লিখিয়েছে।
সৌদি লিগের ক্লাব আল আহলির মিডফিল্ডার মোহামেদ আলি বেন রমধানে ইনজুরি টাইমে গোল করে তিউনিসিয়ার স্বপ্ন পূর্ণ করেন। এর ফলে মরক্কোর পর দ্বিতীয় আফ্রিকান দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল দলটি।
এদিন নামিবিয়া নিজেদের মাঠে মালাউইর কাছে হেরে যাওয়ায় তিউনিসিয়া জানত— একটি জয়ই তাদের বিশ্বকাপে তুলে দেবে। অবশেষে সেই সমীকরণ মিলে গেল ম্যাচের শেষ মুহূর্তে, ৯৪তম মিনিটের গোলে।
কাতার বিশ্বকাপেও (২০২২) তিউনিসিয়া প্রশংসনীয় পারফরম্যান্স করেছিল। তারা ডেনমার্ককে পেছনে ফেলে গ্রুপ ডি-তে তৃতীয় হয়েছিল এবং ফাইনালিস্ট ফ্রান্সকে হারিয়ে বড় চমক দেখিয়েছিল, যদিও অল্পের জন্য নকআউট পর্বে পৌঁছানো হয়নি।
এখন পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করা দল (২০২৬ বিশ্বকাপ)
মরক্কো: প্রথম আফ্রিকান দল যারা শতভাগ জয় নিয়ে জায়গা নিশ্চিত করেছে।
তিউনিসিয়া: ইকুয়েটোরিয়াল গিনির বিপক্ষে নাটকীয় ৯৪ মিনিটের গোলে টিকিট কেটেছে।
আফ্রিকা থেকে মোট ৯টি দল সরাসরি কোয়ালিফাই করবে এবং আরও একটি দল আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ খেলার সুযোগ পাবে।
আইএইচএস/