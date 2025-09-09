বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
ক্রোয়েশিয়ার বড় জয়, ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে লুকা মদ্রিচ
মন্টেনেগ্রোর বিপক্ষে এমনিতেই ফেবারিট ক্রোয়েশিয়া। ঘরের মাঠে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের দুর্দান্ত প্রদর্শনী দেখাতে পারবেন দেশটির ফুটবলাররা, তা ছিল অনেকটা জানা কথা। ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। মন্টেনেগ্রোকে ৪-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে ‘এল’ গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ক্রোয়াটরা।
ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক লুকা মদ্রিচ আবারও প্রমাণ করলেন তার অম্লান ফুটবল নৈপুণ্য। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মন্টিনেগ্রোর বিপক্ষে দাপুটে জয়ে গ্রুপে শীর্ষস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি মদ্রিচ আরও একবার ইতিহাসের সামনে দাঁড়ালেন। ৪০ বছর ৯ মাস বয়সে পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার দ্বারপ্রান্তে তিনি।
জাগরেবে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে ক্রোয়েশিয়া। ৩৫ মিনিটে মদ্রিচের দুর্দান্ত অ্যাসিস্ট থেকে ক্রিস্টিয়ান ইয়াকিচ প্রথম গোল করেন। এরপর ৫১তম মিনিটে আন্দ্রেজ ক্রামারিচ ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দ্বিতীয়ার্ধে লভরো মায়ার (৮৫ মিনিটে) এবং ইভান পেরিসিচ (৯০+১ মিনিটে) আরও দুটি গোল করে ৪-০ তে জয় নিশ্চিত করেন।
পুরো ম্যাচে মন্টিনেগ্রো ক্রোয়েশিয়ার আক্রমণ থামাতে ব্যর্থ হয়, নিজেরা তেমন কোনো সুযোগও তৈরি করতে পারেনি। এ জয় দিয়ে জ্লাতকো দালিচের দল টানা চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে বাছাইপর্বে শীর্ষস্থান ধরে রাখলো।
বিশ্বকাপে মদ্রিচের সম্ভাবনা
যদি ক্রোয়েশিয়া ২০২৬ সালের যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে, তবে মদ্রিচ ৪১ বছরে পা রাখতে চলেও খেলবেন। এটি হবে তার পঞ্চম বিশ্বকাপ (২০০৬, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২ এরপর), যা তাকে ফুটবল ইতিহাসে বিরল এক কীর্তির অংশ করে তুলবে। ক্রোয়েশিয়ার স্বাধীনতার পর থেকে এটি হবে তাদের সপ্তম বিশ্বকাপ অংশগ্রহণ, যা ইউরোপিয়ান ফুটবলে তাদের ধারাবাহিক সাফল্যের প্রমাণ।
ইউরোপে আর কী হলো?
অন্য ম্যাচগুলোতেও চমক ছিল। ‘বি’ গ্রুপে কসোভো ২-০ গোলে সুইডেনকে হারিয়ে চমকে দিয়েছে, গোল করেছেন ভেদাত মুরিকি (মায়োর্কা) ও এলভিস রেক্সবেচাজ (অগসবার্গ)। এ হারে সুইডেনের জন্য পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে, যদিও তাদের দলে ছিলেন আলেকজান্ডার ইসাক (লিভারপুল) এবং ভিক্টর গিওকেরেস (আর্সেনাল)-এর মতো তারকা।
একই গ্রুপে সুইজারল্যান্ড স্লোভেনিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে সুইজারল্যান্ড। কসোভো ২ নম্বরে। সুইডেন তিনে। ২ ম্যাচে মাত্র একটি ড্রতে ১ পয়েন্ট তাদের। ডেনমার্ক ও স্কটল্যান্ডও গ্রুপ সি-তে জয় পেয়েছে।
আইএইচএস/জেআইএম