২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সিদ্ধান্ত সময় নিয়েই নিক মেসি: স্কালোনি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৬ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি জানিয়েছেন, লিওনেল মেসি এখনো ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি এবং সময় নিয়ে, ধীরে-সুস্থে, শান্তভাবে বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

গত ৪ সেপ্টেম্বর ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে লাতিন আমেরিকা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার জার্সিতে বুয়েন্স আয়ার্সের এস্টাডিও মনুমেন্টালে ৩-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচটি ছিল মেসির দেশের হয়ে শেষ কোনো আনুষ্ঠানিক ম্যাচ। ম্যাচ শেষে আবেগঘন বিদায়ী মুহূর্তে ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়লেও বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে নিশ্চয়তা দেননি তিনি।

মেসি বলেছিলেন, ‘আমি প্রতিদিন নিজের অনুভূতি অনুযায়ী এগোই। যখন ভালো লাগবে তখন খেলব, উপভোগ করব; কিন্তু যখন ভালো লাগবে না, তখন জোর করে থাকতে চাই না। তাই এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি। এই মৌসুম শেষ করে, তারপর প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি শেষে দেখব কেমন লাগে। আশা করি ২০২৬ সালের প্রাক-মৌসুম ভালো যাবে, এমএলএস মৌসুমটাও ভালোভাবে শেষ করব, এরপর সিদ্ধান্ত নেব।’

এ নিয়ে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি যোগ করেন, ‘আমি লিওর সঙ্গে বিশ্বকাপ নিয়ে কথা বলিনি। জানি সে সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। সে যা-ই ঠিক করুক না কেন, সেটাই আমাদের কাছে ঠিক হবে।’

ইকুয়েডরের বিপক্ষে আগামীকাল (বুধবার) ভোরে আর্জেন্টিনার শেষ বাছাইপর্বের ম্যাচে খেলবেন না মেসি। কোচ স্কালোনির সঙ্গে আলোচনার পর চোট থেকে সেরে ওঠাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

মেসি বলেন, ‘আমি ও স্কালোনি আলোচনা করে ঠিক করেছি যে, এখন বিশ্রামই ভালো। ইকুয়েডরে ভ্রমণ না করে চোট থেকে সেরে ওঠায় মনোযোগ দিচ্ছি। সামনে এমএলএস জয়ের লক্ষ্য আছে। অক্টোবর মাসে একটি প্রীতি ম্যাচ আছে, তখন আবার দলের সঙ্গে দেখা হবে।’

এরইমধ্যে ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লাতিন আমেরিকা বাছাইপর্বে শীর্ষে থেকে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা।

লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ম্যাচ: ১৯৪
গোল: ১১৪
অ্যাসিস্ট: ৫৮+
বিশ্বকাপ অংশগ্রহণ: ৫ বার (২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২)
বিশ্বকাপ শিরোপা: ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ
কোপা আমেরিকা শিরোপা: ২০২১ ব্রাজিল

