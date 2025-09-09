  2. খেলাধুলা

কাঠমান্ডু থেকে আজই ফিরে আসছে জাতীয় ফুটবল দল

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:১২ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কাঠমান্ডু থেকে আজই ফিরে আসছে জাতীয় ফুটবল দল

নেপালে জেন জি আন্দোলনে পুলিশ-বিক্ষোভকারী সংঘর্ষে দেশটিতে কারফিউ জারির পর বাতিল হয়েছে বাংলাদেশ-নেপাল দ্বিতীয় ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। আজ সন্ধ্যায় ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে।

ম্যাচ বাতিলের পর থেকেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ফ্লাইট সিডিউল এগিয়ে এনে ফুটবলারদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের একদিন আগেই আজ (মঙ্গলবার) বিকেল ৩টায় বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরছে জাতীয় ফুটবল দল।

৬ সেপ্টেম্বর সিরিজের প্রথম ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছিল বাংলাদেশ। আগামী অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ আছে বাংলাদেশের। সেই ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবে নেপালে এই প্রীতি সিরিজ।

আরআই/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।