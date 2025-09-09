  2. খেলাধুলা

অচল হয়ে পড়েছে কাঠমান্ডু, বিমানে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ দল

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেপালে সরকার বিরোধী আন্দোলনের ফলে দেশটির বিপক্ষে আজ বাংলাদেশ দলের দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটি বাতিল করা হয়েছে আগেই। দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি।

ম্যাচ বাতিল হওয়ার কারণে বাংলাদেশ দলের ফুটবলারদের ফ্লাইট এগিয়ে এনে আজই ঢাকায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। বাংলাদেশ সময় আজ বিকেল ৩টায় বিমানে ওঠার কথা ছিল বাংলাদেশ দলের ফুটবলারদের।

কিন্তু কারফিউ ভেঙে ছাত্র-জনতা আবারও রাস্তায় নেমে এসেছে এবং কাঠমান্ডু কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় হোটেল থেকেই বের হতে পারেনি বাংলাদেশ দলের ফুটবলাররা। কাঠমান্ডু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে সব ফ্লাইট আপাতত বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের ফুটবলারদের হোটেলেই কাটাতে হবে হয়তো।

৬ সেপ্টেম্বর সিরিজের প্রথম ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছিল বাংলাদেশ। আগামী অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ আছে বাংলাদেশের। সেই ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবে নেপালে এই প্রীতি সিরিজ।

