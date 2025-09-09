এবার এমএলএসে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ সুয়ারেজ

এবার এমএলএসে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ সুয়ারেজ
ইন্টার মিয়ামির ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজকে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে মেজর লিগ সকার (এমএলএস)। লিগস কাপ ফাইনালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের স্টাফের ওপর থুতু নিক্ষেপের ঘটনায় এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাকে।
এমএলএস কর্তৃপক্ষ জানায়, সুয়ারেজ আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর শার্লট এফসি, ১৬ সেপ্টেম্বর সিয়াটল সাউন্ডার্স এবং ২০ সেপ্টেম্বর ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে মাঠে নামতে পারবেন না।
এর আগে লিগস কাপ শৃঙ্খলাভঙ্গ কমিটি সুয়ারেজকে পরের আসরে ছয় ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। ৩-০ গোলে সাউন্ডার্সের কাছে ফাইনাল হারের পর মাঠে কয়েক দফা উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ দলের একজন স্টাফের ওপর থুতু নিক্ষেপ করেন।
ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করেন সুয়ারেজ। তিনি লিখেন, ‘ম্যাচ শেষে তীব্র উত্তেজনা ও হতাশার মুহূর্তে যা ঘটেছে, তা কখনোই হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু আমার প্রতিক্রিয়াও ন্যায্য ছিল না। আমি ভুল করেছি এবং আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এটা আমার পরিবারের সামনে দেওয়ার মতো কোনো ছবি নয়, আমার ক্লাবও এর যোগ্য নয়।’
ইন্টার মিয়ামি ক্লাবও বিবৃতির মাধ্যমে সুয়ারেজের আচরণের নিন্দা জানিয়েছে। এদিকে, এমএলএস ঘোষণা করেছে যে সিয়াটল সাউন্ডার্সের কোচিং স্টাফ স্টিভেন লেনহার্টকে মৌসুমের বাকি সময়ে মাঠ বা টানেলে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। শুধু দর্শকসারিতে বসেই তিনি খেলা উপভোগ করতে পারবেন।
এছাড়া, নিয়ম ভঙ্গের দায়ে সাউন্ডার্সকেও জরিমানা গুনতে হবে। তবে অর্থের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়নি।
লিগস কাপের শাস্তি পেয়েছেন ইন্টার মিয়ামির আরও দুই খেলোয়াড়- সার্জিও বুস্কেটস ও টমাস আভিলেস। তাদের যথাক্রমে দুই ও তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তবে এমএলএস থেকে বাড়তি কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। ফলে তারা শার্লট এফসির বিপক্ষে দলের পরবর্তী ম্যাচে খেলতে পারবেন।
