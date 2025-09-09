  2. খেলাধুলা

নেপাল থেকে বুধবার সকালের মধ্যে ফুটবলারদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:২৯ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেপাল থেকে বুধবার সকালের মধ্যে ফুটবলারদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

নেপালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে পতন হয়েছে সরকারের। সেখানকার পরিস্থিতি এখন ভীষণ উত্তপ্ত। আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ করছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় দল দুই ম্যাচের সিরিজ খেলতে গিয়েছিল নেপালে। প্রথম ম্যাচ ভালোভাবে হলেও পরের ম্যাচটি বাতিল করতে বাধ্য হয় আয়োজকরা।

বাংলাদেশ দল দেশে ফিরতে পারেনি, আটকা পড়েছে নেপালে। সেখানে তাদের মধ্যে আতঙ্ক-ভয় কাজ করছে। টিম হোটেলের পাশের একটি ভবনেই আগুন দেওয়া হয়েছে। এমনকি জামাল ভূঁইয়ারা যে হোটেলে অবস্থান করছেন, সেখানে রাজনৈতিক কোনো নেতা আছেন কিনা সেই খোঁজ করতে এসেছিলেন আন্দোলনকারীরা।

পরে তারা ফুটবলারদের দেখে আশ্বস্ত হয়ে আর কোনো ঝামেলা করেননি। জাতীয় দলের ফুটবলাররা এখন পর্যন্ত নিরাপদে আছেন বলে জানা গেছে। তবে মনের মধ্যে একটু আধটু ভয় তো কাজ করা স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনও খুব দ্রুত দলকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেটি এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তবে বুধবার সকালের মধ্যে ফুটবলারদের দেশে ফিরিয়ে আনতে দৌড়ঝাঁপ করছে ফেডারেশন।

জাতীয় দলের সাথে থাকা বাফুফের মিডিয়া ম্যানেজার সাদমান সাকিব জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, ‘এখন সবাই হোটেলের নিজ নিজ কক্ষে অবস্থান করছেন। সবাই ভালো আছেন। পাশের একটি বাড়িতে আগুন দেওয়ার পর আতঙ্ক ছিল। আমাদের সভাপতি (তাবিথ আউয়াল) চেষ্টা করছেন কালকে সকালে ফুটবলারদের দেশে ফেরানো যায় কিনা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথেও কথা বলছেন সভাপতি। আমাদের যে বিমানে আজ যাওয়ার কথা ছিল, সেটা তো আছে বিমানবন্দরে। এখন সকালে কী অবস্থা হয়, তার ওপর সব নির্ভর করছে।’

আরআই/এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।