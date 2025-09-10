  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপ বাছাই

একাই হালান্ডের ৫ গোল, মলদোভাকে ১১ গোলের মালা পরালো নরওয়ে

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩১ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: এএফপি

আরলিং হালান্ডকে বলা হয় গোল মেশিন। ম্যনচেস্টার সিটির জার্সিতে একের পর এক গোল করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রেকর্ড গড়া হালান্ড গত মৌসুমে কিছুটা ফর্মহীনতায় থাকার কারণে ম্যানসিটিও ভালো করতে পারেনি। এবারের নতুন মৌসুমেও হালান্ডের পায়ের দিকে তাকিয়ে সিটির সমর্থকরা।

অবশেষে ক্লাবের জার্সিতে নয়, জাতীয় দলের জার্সিতে জ্বলে উঠলেন আরলিং হালান্ড। যেন একাই ধ্বংসযজ্ঞ চালালেন তিনি মলদোভার ওপর। একাই করলেন পাঁচ গোল। পাশাপাশি আরও দুটি গোলে ছিল তার অ্যাসিস্ট। থিও আসগার্ড করেন ৪ গোল। হালান্ড আর আসগার্ডের দুর্দান্ত নৈপুণ্য নরওয়েকে এনে দিলো বিশাল জয়। মঙ্গলবার (ওসলোতে) বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মলদোভাকে ১১-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিল নরওয়ে।

উলেভাল স্টেডিয়ামে ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই ফেলিক্স হর্ন মাইরেকের গোলে এগিয়ে যায় নরওয়ে। এই গোল অ্যাসিস্ট করেন হালান্ড। এরপর শুরু হয় তার একক গোল-বন্যা। প্রথমার্ধে মাত্র ৩২ মিনিটে তিনটি গোল করেন তিনি। ১১, ৩৬ ও ৪৩ মিনিটে গোল করে পূরণ করে দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক। বিরতির আগে আর্সেনাল তারকা মার্টিন ওডেগার্ড নিজেও একটি গোল করেন। ওডেগার্ড আবার হালান্ডের দুটি গোলে অ্যাসিস্ট করেছিলেন।

দ্বিতীয়ার্ধেও থামেননি হালান্ড। ৫২ মিনিটে নিজের চতুর্থ গোলটি করেন এবং ৮৩ মিনিটে পূর্ণ করেন পাঁচ গোলের ম্যাজিক সংখ্যা। এটি ছিল তার আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথমবার এক ম্যাচে পাঁচ গোলের কৃতিত্ব।

রেঞ্জার্স মিডফিল্ডার থিও আসগার্ড বদলি হিসেবে মাঠে নেমে হ্যাটট্রিকসহ চারটি গোল করেন। যদিও ৭৪ মিনিটে লিও অস্টিগার্ডের আত্মঘাতি গোলে একটি গোল পায় মলদোভা। অর্থ্যাৎ, ১২ গোলের সবগুলোই করেছে নরওয়ে।

ম্যাচে ১১-১ গোলের এই জয়ে নরওয়ে তাদের ইতিহাসে তৃতীয়বার এক ম্যাচে ১১ গোল করল। তবে ১৯৪৬ সালে ফিনল্যান্ডকে ১২-০ গোলে হারানোর রেকর্ড ছুঁতে পারেনি তারা।

আই গ্রুপে নরওয়ের এ জয়ে ইতালির চেয়ে ৬ পয়েন্ট এগিয়ে গেল স্টালে সোলবাকেনের শিষ্যরা। ৫ ম্যাচের সবগুলোতেই জয় পেয়েছে তারা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইতালির ৪ ম্যাচে পয়েন্ট ৯। সমান পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে ইসরায়েল। ৫ ম্যাচের একটিতেও জিততে পারেনি মলদোভা।

হালান্ডের দুর্দান্ত পরিসংখ্যান

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৯ গোল তার।
জাতীয় দলের হয়ে ৪৫ ম্যাচে করেছেন ৪৮ গোল।
ক্যারিয়ারে এটি তার পঞ্চম আন্তর্জাতিক হ্যাটট্রিক।

বাছাইয়ে নরওয়ের সামনে যা বাকি
গ্রুপপর্বে এখনো তাদের মুখোমুখি হতে হবে ইসরায়েল ও এস্তোনিয়ার সঙ্গে। এরপর ১৬ নভেম্বর ইতালির বিপক্ষে হতে পারে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারণী ম্যাচ।

