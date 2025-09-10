খুলেছে কাঠমান্ডু বিমানবন্দর, বিশেষ ফ্লাইটের অপেক্ষায় ফুটবলাররা

খুলেছে কাঠমান্ডু বিমানবন্দর, বিশেষ ফ্লাইটের অপেক্ষায় ফুটবলাররা
বুধবার সন্ধ্যার আগে খুলে দেওয়া হয়েছে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এ অবস্থায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে রাতেই ঢাকায় ফিরতে পারবে বলে আশায় রয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সদস্যরা।
কাঠমান্ডু থেকে বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার আমের খান জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে জানানো হয়েছে বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইট পাঠিয়ে আমাদের ফেরানোর চেষ্টা চলছে। এ নিয়ে কাজ করছেন সবাই। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টাও আমাকে ফোন দিয়ে দলের খোঁজখবর নিয়েছেন। তখন তিনি দ্রুত ফুটবলারদের ফেরানোর চেষ্টার কথা বলেছিলেন। বাফুফে থেকেও সকালে এমনটি জানানো হয়েছিল।
বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটের অপেক্ষায় ফুটবলাররা। আমের খান বলেন, বিমানবন্দর খুলে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটেও আমরা যেতে পারবো। তবে আমরা চাই আজ রাতের মধ্যেই ফিরতে। কারণ, বিমানবন্দর এখন খুলে দিয়েছে। পরিস্থিতি আবার খারাপ হবে না, আবার বিমানবন্দর বন্ধ হবে না, সেই নিশ্চয়তা তো নেই। তাই বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে রাতে ফিরতে পারলেই ভালো। এখানে আমরা বেশি অপেক্ষা করতে চাই না।
নেপালের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব সেনাবাহিনী নেওয়ায় পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। যে কারণে হোটেলে স্বস্তির মধ্যেই সময় কাটাচ্ছেন ফুটবলাররা। সকালে জিম সেশন করেছেন। বিকেলে শারীরিক কসরত করেন হোটেলেই। সন্ধ্যার আগে করেন মেন্টাল গেম সেশন।
বুধবার এক ভিডিও বার্তায় দলের সিনিয়র ফুটবলার সোহেল রানা বলেন, আজকের পরিস্থিতি আগের দুদিনের চেয়ে ভালো। আমাদের পরিবারের সদস্যরা গত দুদিনে যে দুশ্চিন্তা করছিলেন, তাও এখন কমেছে এখানকার পরিস্থিতির উন্নতির খবর পাওয়ার পর। এখন আমরা হোটেলে নিজেদের নিয়মিত যে কাজগুলো আছে সেগুলো করছি।
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল নেপালে। ৬ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচ হলেও দেশটিতে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতায় মঙ্গলবারের দ্বিতীয় ম্যাচটি বাতিল হয়ে যায়। তিনদিন ধরে ফুটবলাররা কাঠমান্ডুতে হোটেলবন্দি হয়ে আছেন।
