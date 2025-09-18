চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
শেষ মুহূর্তের নাটকীয় গোলে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারালো লিভারপুল
৮১ মিনিট পর্যন্ত ২-১ গোলে এগিয়েছিল লিভারপুল। এ সময় হঠাৎ গোল করে সমতায় চলে আসে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ম্যাচ শেষ হতে যাচ্ছিলো ২-২ গোলের সমতায়। কিন্তু যোগ করা সময়ে ৯০+২ মিনিটে, কর্নার কিক থেকে ভেসে আসা বলে নাটকীয়ভাবে অ্যাটলেটিকোর জালে বল জড়িয়ে দেন লিভারপুল অধিনায়ক, দলটির ডিফেন্ডার ভিরগিল ফন ডাইক।
ডাচ তারকার অতিরিক্ত সময়ের এই গোলেই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শুভ সূচনা করেছে লিভারপুল।
আরনে স্লটের দলের জন্য এটি এই মৌসুমে একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, দুই গোলের লিড হাতছাড়া করার পর আবার নাটকীয়ভাবে জয় ছিনিয়ে আনা।
এ নিয়ে টানা পঞ্চমবারের মতো তারা ৮৩ মিনিটের পর গোল করে জয় নিশ্চিত করল। এবার তাদের জয়টি এলো অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটের মাথায় একটি কর্নার থেকে ভেসে আসা অধিনায়কের হেড থেকে করা গোলে।
অ্যানফিল্ডে উন্মাদনার এতটাই চড়েছিল যে, একটা পর্যায়ে অ্যাটলেটির কোচ দিয়েগো সিমিওনে তার ডাগআউটের পেছনের দর্শকদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং রেফারি মউরিসিও মারিয়ানি তাকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন।
ব্রিটিশ ট্রান্সফার রেকর্ডের অধিকারী আলেক্সান্ডার ইসাক-এর লিভারপুলের জার্সিতে অভিষেক হলো এই ম্যাচে। তবে তাকে বেশ নিষ্প্রভই মনে হয়েছে। তবে লিভারপুলের পুরোনো খেলোয়াড়রাই দলকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন। ১২৫ মিলিয়ন পাউন্ডের ট্রান্সফারে নিউক্যাসল থেকে আসা ইসাককে ৫৮ মিনিট খেলার পর উঠিয়ে নেন কোচ আরনে স্লট।
ইসাক যখন ছন্দে ফেরার জন্য মরিয়া চেষ্টা করছিলেন, তখন অ্যান্ডি রবার্টসন এবং মোহাম্মদ সালাহ ম্যাচ শুরুর ছয় মিনিটের মধ্যেই স্বাগতিকদের ২-০ গোলে এগিয়ে দেন।৪র্থ মিনিটে গোল করেন অ্যান্ড্রু রবার্টসন। ২ মিনিট পর, খেলার ৬ষ্ঠ মিনিটে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মোহাম্মদ সালাহ।
তবে টানা পাঁচ ম্যাচের মধ্যে এটি তৃতীয়বার যখন তারা ২-০ গোলের লিড হাতছাড়া করে পয়েন্ট হারাতে যাচ্ছিল। যদিও ফন ডাইক কোচ স্লটের ৪৭তম জন্মদিনকে স্মরণীয করে তোলেন।
প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে, যোগ করা সময়ে (৪৫+৩ মিনিটে) অ্যাটলেটিকোর মার্কোস লরিয়েন্তে গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনেন। যদিও গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার দাবি করেন আন্তোনিও গ্রিজম্যান অফসাইডে ছিলেন।
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ১২ মিনিট পর (৫৮তম মিনিটে) ইসাকের জায়গায় হুগো একিতিকেকে মাঠে নামান কোচ। ৮১তম মিনিটে মার্কোস লরিয়েন্তে আবারও গোল করেন এবং অ্যাটলেটিকোকে ২-২ সমতায় নিয়ে আসেন।
৯০+২ মিনিটে ইব্রাহিমা কোনাতের নেয়া কর্নার কিক থেকে গোল করে লিভারপুলের জয় নিশ্চিত করেন ভিরগিল ফন ডাইক।
আইএইচএস/জিকেএস