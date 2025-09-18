চ্যাম্পিয়ন্স লিগে থুরামের জোড়া গোলে জয়ে শুরু ইন্টার মিলানের

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে থুরামের জোড়া গোলে জয়ে শুরু ইন্টার মিলানের
ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার লিলিয়ান থুরামের ছেলে মার্কাস থুরাম দিন যত যাচ্ছে যেন নিজের খোলস ছেড়ে বের হচ্ছেন। বুধবারও তিনি করলেন জোড়া গোল। দুটি গোলই করেছেন হেড থেকে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ডাচ ক্লাব আয়াক্সের বিপক্ষে ২-০ গোলের দারুণ জয় পেয়েছে ইন্টার মিলান। বুধবার রাতে ইয়োহান ক্রুইফ এরেনায় আয়াক্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুম শুরু করল ইতালিয়ান জায়ান্টরা।
ফরাসি ফরোয়ার্ড থুরাম দু’টি গোলই করেছেন হাকান চালহানগলুর সেটপিস থেকে। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে, ৪২তম মিনিটে কর্নার থেকে থুরামের নিখুঁত হেডে লিড নেয় ইন্টার। বিরতির পর মাত্র দুই মিনিটের ব্যবধানে (৪৭তম মিনিটে) আবারও চালহানওলুর কর্নার থেকে হেডে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন থুরাম।
এর ফলে থুরাম ইন্টার মিলানের ইতিহাসে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে এক ম্যাচে দুটি হেডে গোল করলেন। এর আগে ২০০২ সালে আয়াক্সের বিপক্ষে একই কীর্তি গড়েছিলেন হারনান ক্রেসপো।
ম্যাচের শুরুতেই থুরামের শট ফিরিয়ে দেন আয়াক্স গোলরক্ষক ভিতেজসলাভ জারোস। আয়াক্সও একবার গোল করার সুযোগ পেয়েছিল; কিন্তু মিকা গড্টস একক প্রচেষ্টায় গোলরক্ষক ইয়ান সোমারের কাছে ব্যর্থ হন। সেই মিসের পরপরই ইন্টার কর্নার থেকে প্রথম গোল করে বসে।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বশেষ ফাইনালে পিএসজির কাছে ৫-০ গোলে হেরে হতাশ হয়েছিল ইন্টার। নতুন মৌসুমে আয়াক্সের মাঠে জয় দিয়ে শুরু করায় এবার শিরোপার লড়াইয়ে বাড়তি আত্মবিশ্বাস পেল ইনজাগির শিষ্যরা।
আইএইচএস/