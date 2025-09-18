নেইমারকে নিয়েও বড় আশা
ব্রাজিলের যে খেলোয়াড় আছে, যে কোনো কিছুই অর্জন সম্ভব: রোনালদো
ব্রাজিল কেন তার সোনালি সময় হারিয়ে ফেলেছে? সেরা তারকা নেইমারের ওপরও কেন ভরসা করা যাচ্ছে না? ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনালদো নাজারিও অবশ্য ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে ভীষণ আশাবাদী।
তার বিশ্বাস, ব্রাজিলের কাছে যে খেলোয়াড় আছে তাদের নিয়ে যে কোনো কিছুই অর্জন করা সম্ভব এবং বিশ্বকাপে নেইমার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।
৩৩ বছর বয়সী নেইমার ২০২৩ সালের অক্টোবরে চোট পাওয়ার পর থেকে ব্রাজিলের হয়ে আর মাঠে নামেননি। ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি জানিয়েছেন, দলে জায়গা পেতে হলে নেইমারকে ‘ভালো শারীরিক অবস্থায়’ থাকতে হবে।
রোনালদো বলেন, ‘ব্রাজিলের যে খেলোয়াড়রা আছে, তাদের নিয়ে যে কোনো কিছুই অর্জন করা সম্ভব। নেইমার বিশ্বকাপে গুরুত্বপূর্ণ একজন খেলোয়াড় হতে পারে এবং আমি সেটা বিশ্বাস করি। সবাই চায় নেইমার যেন শতভাগ ফিট থাকে। এটা আনচেলত্তিও চান, এবং সেও চায়। আমি নেইমারের মধ্যে বিশ্বকাপে খেলার এবং দলকে সাহায্য করার প্রবল ইচ্ছা দেখতে পাচ্ছি।’
ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা (৭৯ গোল) নেইমার নিজেও চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার জন্য মুখিয়ে আছেন। তিনি জানুয়ারিতে আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি শেষ করে নিজের শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে যান।
সৌদি আরবে থাকাকালীন নেইমার বেশিরভাগ সময়ই মাঠের বাইরে ছিলেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিলের হয়ে খেলার সময় তিনি যে ইনজুরিতে (এসিএল) পড়েন, সেটি তো ভুগিয়েছেই।
এপ্রিল মাসে উরুতে চোট পান নেইমার এবং গত মাসে তার দেখা যায় পেশির সমস্যা। যার কারণে আনচেলত্তির ঘোষিত বিশ্বকাপ বাছাই দলে নেইমার ছিলেন না।
এদিকে নেইমারের ক্লাব সান্তোস কঠিন সময় পার করছে ব্রাজিলের শীর্ষ লিগে। রোববার আতলেতিকো মিনেইরোর বিপক্ষে ১-১ ড্র করে সান্তোস এবং তারা এখন টেবিলের ১৬তম স্থানে; অবনমন অঞ্চলের ঠিক এক পয়েন্ট ওপরে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ক্লাবের দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণে সমর্থকদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন নেইমার। তবে রোনালদোর মতে, এই সমালোচনা যথার্থ নয়।
রোনালদো বলেন, ‘আমি আশা করি সে শতভাগ ফিট থাকবে। সে একটি বড় ইনজুরি থেকে ফিরছে এবং যেটা হচ্ছে সেটা খুব স্বাভাবিক। পুনরায় মানিয়ে নিতে, ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতে (সময় লাগবে)। সমালোচনাগুলো বাড়াবাড়ি রকমের। তবে নেইমারের প্রতি প্রত্যাশাও সবসময়ই অনেক বেশি থাকে, সেটাই এর কারণ। নেইমার জানে বিশ্বকাপে শতভাগ দিতে হলে কী করতে হবে।’
ব্রাজিল আগামী বছরের শীর্ষ টুর্নামেন্টে জায়গা নিশ্চিত করলেও, তারা দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলে তাদের বাছাইপর্বের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে থেকে শেষ করেছে। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম হয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।
ব্রাজিল সর্বশেষ বিশ্বকাপ জিতেছে সেই ২০০২ সালে। এরপর সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিল ২০১৪ সালে, নিজেদের মাটিতে আয়োজিত টুর্নামেন্টে চতুর্থ হয়ে।
দুইবারের বিশ্বকাপজয়ী রোনালদো মনে করেন, জাতীয় দল এখন সঠিক ব্যক্তির হাতে আছে। কোচ আনচেলত্তির ওপরই ভরসা রাখতে চান তিনি।
রোনালদো বলেন, ‘আনচেলত্তি একজন চমৎকার মানুষ, দলীয়ভাবে কাজ করেন, সবসময় দলের মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রেরণা আনেন। কৌশলগত দিক থেকেও তিনি দারুণ, একজন প্রকৃত জয়ী। আনচেলত্তি এবং জাতীয় দলের সামনে সফল হওয়ার সব উপাদানই রয়েছে।’
এমএমআর/জেআইএম