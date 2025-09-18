  2. খেলাধুলা

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭

নেপালের জালে বাংলাদেশের ৪ গোল

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেপালের জালে বাংলাদেশের ৪ গোল

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচ বাংলাদেশ ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে নেপালকে। বাংলাদেশ প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল।

এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ খেলছে 'এ' গ্রুপে। গ্রুপের অন্য দল শ্রীলঙ্কা, যারা প্রথম ম্যাচে ২-০ গোলে হেরেছে নেপালের কাছে। এক ম্যাচ জিতেই বাংলাদেশ গ্রুপের শীর্ষে। নেপালের সাথে পয়েন্ট সমান হলেও বেশি গোল করায় তারা পেছনে ফেলেছে নেপালকে।

বাংলাদেশের চারটি গোল করেছেন সাব্বির ইসলাম, অপু রহমান, আরিফ ও মানিক। ১-০ গোলে এগিয়ে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করা বাংলাদেশ ব্যবধান ৩-০ করে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৫ মিনিটের মধ্যেই।

বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ২১ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।

আরআই/এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।