চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
হালান্ডের দ্রুততম ৫০, ডি ব্রুইনার ঘরে ফেরা, ম্যানসিটির জয়
গত জুনে ইতিহাদ ছাড়ার পর প্রিয় মাঠে এবারই কেভিন ডি ব্রুইনার প্রথম ফেরা। প্রতিপক্ষ হলেও ম্যানচেস্টার সিটির দর্শকেরা তাদের কিংবদন্তিকে খুশি মনে বরণ করে নেন। কিন্তু কৌশলগত কারণে ম্যাচে মাত্র ২৬ মিনিটেই বদলি হতে হয় বেলজিয়ান তারকাকে। ম্যাচের ২১ মিনিটেই যে ডি লরেঞ্জোর লাল কার্ডে দশজনের দলে পরিণত হয়েছিল নাপোলি।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এই ম্যাচে ডি ব্রুইনাকে আগেভাগে তুলে নিয়েও অবশ্য হার এড়াতে পারেননি নাপোলি কোচ আন্তোনিও কন্তে। বিরতির পর আর্লিং হালান্ড (৫৬ মিনিটে) ও জেরেমি ডকুর (৬৫ মিনিটে) গোল হজম করতে হয়। ম্যানসিটির ২-০ গোলের এ জয়ে দারুণ এক রেকর্ডও গড়েন হালান্ড।
হালান্ড এদিন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্রুততম ৫০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। মাত্র ৪৯ ম্যাচেই এই কীর্তি গড়েন নরওয়েজিয়ান তারকা, যা রুড ভ্যান নিস্টেলরয়ের আগের রেকর্ডকে সহজেই ছাড়িয়ে গেছে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক স্ট্রাইকার ভ্যান নিস্টেলরয় তার প্রথম ৬২ ম্যাচে এই অর্ধশতক স্পর্শ করেছিলেন।
এত দ্রুত রেকর্ডটা হতে নাও পারত, কারণ ইতিহাদে প্রায় এক ঘণ্টা সিটি আক্রমণে গেলেও নাপোলি দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবে ২১ মিনিটে হালান্ডকে ফাউল করে নরওয়েজিয়ানকে থামানোর চেষ্টায় সরাসরি লাল কার্ড দেখেন নাপোলি অধিনায়ক জিওভান্নি ডি লরেঞ্জো। অবশেষে ফিল ফোডেনের ফ্লিক থেকে বল পেয়ে হালান্ড হেডে গোল করে নাপোলি গোলরক্ষক ভানজা মিলিনকোভিচ-সাভিচকে পরাস্ত করেন।
২০১৯ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিষেকের পর থেকেই ইউরোপীয় ফুটবলের মঞ্চে আধিপত্য বিস্তার করছেন হালান্ড। অভিষেকে প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক করা একমাত্র খেলোয়াড় তিনি, যেদিন সালজবুর্গ ৬-২ গোলে গেঙ্ককে হারিয়েছিল।
মাত্র ১৯ বছর বয়সে টানা প্রথম পাঁচ ম্যাচেই গোল করেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড হয়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিয়ে সেই ধারাবাহিকতাই বজায় রেখেছেন। আর নিস্টেলরয়ের আগের রেকর্ড ভেঙেছেন ১৩ ম্যাচ হাতে রেখেই।
এমএমআর/জিকেএস