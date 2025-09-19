  2. খেলাধুলা

চুক্তি বাড়াতে রাজি, মিয়ামিতেই ক্যারিয়ার শেষ করবেন মেসি!

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩২ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চুক্তি বাড়াতে রাজি, মিয়ামিতেই ক্যারিয়ার শেষ করবেন মেসি!

লিওনেল মেসি ২০২৬ সাল পর্যন্ত ইন্টার মিয়ামিতে থাকার জন্য চুক্তি বাড়াতে যাচ্ছেন বলে ক্লাবের এক সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে।

আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের বর্তমান চুক্তি ২০২৫ সালের শেষ দিকে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও উভয় পক্ষ নীতিগতভাবে নতুন এক চুক্তিতে সম্মত হয়েছে, যার ফলে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ক্লাবটিতে তিনি অন্তত আরও এক বছর থাকবেন।

এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে মেসি তার ক্লাব ক্যারিয়ার চালিয়ে যেতে চান ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের পরও। অনেকের ধারণা এটিই তার শেষ আন্তর্জাতিক আসর হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজিত বিশ্বকাপটি ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

এএফপি জানিয়েছে, চুক্তি নবায়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আসতে পারে।

মেসি ২০২৩ সালে প্যারিস সেন্ট জার্মেই থেকে ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দেন এবং দ্রুতই এমএলএস-এ সবচেয়ে আলোচিত খেলোয়াড়ে পরিণত হন।

২০২৪ সালে তিনি লিগের সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড় (এমভিপি) নির্বাচিত হন এবং চলতি বছর এমএলএস ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত ৪০ গোল করা খেলোয়াড় হিসেবে রেকর্ড গড়েন।

নতুন চুক্তি কার্যকর হলে মেসি ৩৯ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রেই তার গৌরবময় ক্লাব ক্যারিয়ার শেষ করতে পারেন, আর এমএলএস হবে ফুটবলের অন্যতম সেরা যাত্রার শেষ অধ্যায়।

এমএমআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।